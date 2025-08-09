Bărbat reținut după ce a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel, al doilea incident de acest gen într-o lună

Trei bărbați au fost reținuți de poliția din Paris după ce au fost observați în timp ce urcau pe celebrul monument din Paris, iar unul dintre ei a sărit de acolo cu parașuta, potrivit Le Figaro.

Sâmbătă dimineață, trei bărbați au fost văzuți de personalul de securitate de la Turnul Eiffel în timp ce se cățărau pe monument. La fața locului au fost chemați atât polițiștii, cât și pompierii, potrivit RTL.

Cei trei bărbați au fost îndemnați să coboare imediat de pe Turnul Eiffel, spun polițiștii.

O oră mai târziu, doi dintre ei au început să coopereze în sfârșit și au fost escortați jos de polițiști. Totuși, al treilea bărbat a preferat să sară de pe Turnul Eiffel cu parașuta, aterizând în zona Champ de Mars.

Odată ce a ajuns la sol, bărbatul a fost reținut de polițiști. Procurorii au confirmat pentru Le Figaro că și ceilalți doi bărbați au fost preluați în custodia autorităților. Cei trei vor fi aduși duminică la parchet.

Potrivit prefecturii de poliție din Paris, un reprezentant al companiei care operează Turnul Eiffel a depus o plângere.

Un incident similar a avut loc în 10 iulie, când doi bărbați au fost reținuți după ce au sărit cu parașuta. Este neclar dacă e vorba despre persoane care au fost implicate și în evenimentul din această sâmbătă.