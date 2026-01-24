Bărbat ucis de agenții federali la Minneapolis. Este a treia persoană împușcată de autoritățile federale în oraș în această lună

Un bărbat a fost împușcat mortal de agenții federali, sâmbătă, la Minneapolis, la aproape trei săptămâni de când o femeie a fost ucisă în același oraș american de un angajat al Serviciului pentru imigrație și control vamal (ICE), potrivit CNN și The Guardian.

Departamentul pentru Securitate Internă a spus că bărbatul ucis sâmbătă „avea o armă de foc cu două încărcătoare”, dar este neclar ce a dus la uciderea lui sau dacă ținea arma în mână când a fost împușcat.

Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și alte tactici de control al mulțimii în încercarea de a-i dispersa pe protestatarii furioși.

Protestatarii au ridicat baricade improvizate, târând tomberoane și coșuri de gunoi pe străzi pentru a bloca accesul în anumite părți ale zonei, pe măsură ce tensiunile au escaladat.

🚨 MINNEAPOLIS: Protest turns instantly hostile as tensions escalate rapidly on the ground.



🎥 Video shows a person being tackled and arrested while crowds surge and unrest intensifies.



Heavy police presence, shouting, and confusion as the situation spirals into chaos.



pic.twitter.com/otWFJdZpcb

Reacția guvernatorului Tim Walz

Guvernatorul democrat al statului american Minnesota, Tim Walz, a anunțat la scurt timp că a discutat cu Casa Albă după „atacul armat oribil comis de agenți federali în această dimineață”.

„Minnesotei i-a ajuns”, a spus Walz, care în 2024 a candidat pentru postul de vicepreședinte al Statelor Unite în echipa Kamalei Harris, contracandidata lui Trump.

„Președintele trebuie să pună capăt acestei operațiuni”, a adăugat el, referindu-se la activitățile ICE din acest stat.

Bărbatul ucis sâmbătă dimineață este a treia persoană împușcată de agenții federali la Minneapolis în această lună.

În 7 ianuarie, un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good, o femeie în vârstă de 37 de ani, declanșând proteste la nivel național.

O săptămână mai târziu, un angajat al aceleiași instituții l-a împușcat pe un imigrant venezuelean în picior, după ceea ce a fost descris de autoritățile federale drept o „oprire în trafic țintită”. Bărbatul, despre care Departamentul pentru Securitate Internă a spus că se opunea arestării, a fost dus la spital cu răni care nu i-au pus viața în pericol.