Bărbatul acuzat că a pus bomba ce a doborât zborul Pam Am 103 la Lockerbie în 1988 primește o amânare în procesul din SUA

Un judecător federal din Statele Unite a amânat luni procesul bărbatului despre care autoritățile susțin că a construit bomba care a aruncat din aer, deasupra orașului Lockerbie din Scoția, avionul Pan Am 103 ce a decolat în 1988 cu destinația New York. 270 de persoane au murit în urma unuia dintre cele mai mortale și mediatizate dezastre aviatice din istorie, relatează Reuters.

Selecția juriului urma să înceapă miercuri în procesul lui Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi, un agent al serviciilor de informații libiene despre care procurorii susțin că și-ar fi recunoscut cândva rolul în atentatul din 1988.

În decizia de amânare a procesului, judecătoarea federală a SUA Dabney Friedrich a invocat descoperirea unor noi probe pe care avocații apărării doresc să le examineze.

Judecătoarea a spus că „probele descoperite recent, precum și probele localizate în alte țări” și „necesitatea ca apărarea să stabilească modul cel mai potrivit de a aborda acest caz” au determinat-o să ia această decizie.

Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi, FOTO: Alexandria Sheriff’s Office / Zuma Press / Profimedia

Dezastrul aerian de la Lockerbie a fost pus la cale de guvernul libian

Judecătoarea Friedrich nu a stabilit o nouă dată pentru proces, dar a programat o ședință de judecată pentru 1 septembrie, pentru a discuta pașii următori.

Mas’ud, care are acum peste 70 de ani, a pledat nevinovat la două capete de acuzare penală legate de distrugerea aeronavei. El riscă o pedeapsă maximă de închisoare pe viață dacă va fi găsit vinovat.

Avionul Boeing 747 a explodat la câteva minute după decolarea de la Londra, pe 21 decembrie 1988, ucigând toate cele 259 de persoane aflate la bord, dintre care 190 erau americani, precum și 11 persoane aflate la sol în Scoția.

Atentatul l-a transformat pe fostul lider libian Muammar Gaddafi, al cărui guvern și-a asumat responsabilitatea pentru atac în 2003, într-un paria pe scena internațională.

Un proces juridic complex

Mas’ud a negat că ar fi comis vreo faptă ilegală, iar avocații săi au contestat credibilitatea probelor strânse de procurori, inclusiv presupusa mărturisire a lui Mas’ud în fața unui ofițer de poliție libian în 2012, la un an după ce forțele rebele au răsturnat guvernul lui Gaddafi.

Procesul lui Mas’ud la tribunalul federal din Washington, D.C., a fost amânat ani de zile din cauza disputelor juridice privind presupusa mărturisire și alte chestiuni care au scos în evidență complexitatea unui proces intentat de SUA pentru un atac vechi de câteva decenii, comis în Marea Britanie, în care probe esențiale au fost strânse în Libia.

Mas’ud, care a fost arestat în Libia și adus în SUA în 2022, este acuzat că a construit o bombă cu detonare temporizată, care a fost introdusă într-o valiză și plasată în bagajele de cală în Malta.

Valiza cu explozibil ar fi ajuns în cele din urmă la aeroportul Heathrow din Londra, unde a fost depozitată în cala avionului Pan Am 103.

Dezastrul de la Lockerbie a captat imaginația publicului timp de decenii și a fost subiectul a numeroase teorii ale conspirației și producții cinematografice.

„Lockerbie: În căutarea adevărului”, un nou serial de dramă legat de tragedie, cu apreciatul actor britanic Colin Firth în rolul principal, a fost lansat în streaming pe platforma SkyShowtime anul trecut.