Noul serial cu Colin Firth se bucură de o coincidență macabră / „Scrubs” chiar se întoarce / „Dungeons & Dragons” e iar în centrul atenției în SUA

Noul serial cu apreciatul actor britanic Colin Firth în rolul principal a fost împins din spate în Statele Unite de o coincidență macabră, fanii serialului „Scrubs” se pot aștepta la o revenire a acestuia după mai bine de un deceniu de la încheierea sa, în timp ce popularul joc „Dungeons & Dragons” e în centrul unei noi controverse. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi și despre data lansării următorului sezon al „The Wheel of Time”, viitorul film în care Jason Momoa va juca în universul DC, dar și problemele apărute cu unele dintre jocurile Ubisoft din cauza unui update al Windows.

Noul serial cu Colin Firth se bucură de o coincidență macabră

Lockerbie: A Search for Truth explorează dezastrul aerian din 1988, când 259 de pasageri și membri ai echipajului și-au pierdut viața după ce zborul Pan Am 103 a explodat deasupra localității Lockerbie, la 38 de minute după decolare, iar alți 11 localnici și-au pierdut viața după ce avionul s-a prăbușit peste orașul scoțian. Rolul principal e jucat de Colin Firth, premiat cu Oscar, Globul de Aur, la gala BAFTA și cu Premiul Sindicatului Actorilor [Americani] pentru rolurile din Shakespeare in Love, A Single Man și The King’s Speech.

„În urma tragediei și a pierderii fiicei sale, Dr. Jim Swire devine purtătorul de cuvânt al familiilor victimelor din Marea Britanie. Acesta pornește într-o călătorie neobosită care îi pune în pericol stabilitatea, familia și propria viață, zdruncinându-icomplet încrederea în sistemul de justiție”, ne spune descrierea oficială a serialului despre personajul jucat de Firth, unul bazat pe o persoană reală. De altfel, serialul e la rândul său bazat pe cartea din 2021 a lui Swire și Peter Biddulph, The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice.

Serialul, o miniserie cu 5 episoade produsă pentru platforma de streaming Peacock, a avut premiera în SUA pe 2 ianuarie, când au fost lansate toate episoadele concomitent. Evident, când șefii companiei de streaming au stabilit data de lansare a serialului (cu cel puțin luni înainte), ei nu aveau să știe că avea să vină la doar câteva zile după un dezastru aerian aproape la fel de grav, cel din Coreea de Sud. Cum se întâmplă întotdeauna, interesul pentru filme/seriale despre tragedii de genul „explodează” după unele noi.

Cât de mare a fost imboldul primit de Lockerbie: A Search for Truth vom vedea după publicarea ratingurilor Nielsen pe săptămâna aceasta. Cert e că de efectul macabru nu se va bucura și SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează în România serialele ce apar pe Peacock, un serviciu de video-on-demand disponibil exclusiv pe piața americană. SkyShowtime a dezvăluit într-un comunicat publicat pe 16 decembrie privind premierele sale în materie de filme și seriale că acesta urmează să apară la noi abia pe 28 februarie.

Aș zice că e un nou exemplu de cât de perdantă e strategia Paramount Global și Comcast, giganții americani ai divertismentului din spatele SkyShowtime, de a difuza în Europa cu un decalaj serialele lor, chiar dacă de cele mai multe ori e considerabil mai mic decât în cazul de față. Ah, iar dacă te numeri printre abonații SkyShowtime și vezi printre titlurile disponibile un serial numit Lockerbie, nu te lăsa păcălit: e vorba de o miniserie separată de tip documentar apărută în 2023. Acesta va fi serialul cu Firth la care mă refer:

Sezonul 3 al serialului „The Wheel of Time” apare în luna martie

Mă gândesc că începutul de an e cel mai prielnic moment pentru a aminti despre unele din serialele la care ne putem aștepta în perioada următoare, chiar dacă veștile nu sunt neapărat tocmai noi. De exemplu, Amazon Prime Video a lansat luna trecută primul trailer pentru sezonul al treilea al seriei fantasy The Wheel of Time și a anunțat data premierei sale: 13 martie 2025, după cum relata The Verge la momentul respectiv. Fanii vor ști desigur că seria se bazează pe cărțile fantasy omonime ale scriitorului american Robert Jordan.

Povestea îl urmărește pe Rand al’Thor, un tânăr păstor care află că este Dragonul Renăscut, destinat fie să distrugă lumea, fie să o salveze. Trailerul, pe care îl poți urmări puțin mai jos, prezintă o lume într-o schimbare sumbră, în care rădăcinile Umbrei s-au instalat adânc, iar lupta dintre Lumină și Întuneric s-a intensificat. De asemenea, pare că Moiraine (interpretată de Rosamund Pike) se confruntă cu o provocare aparte. „Am văzut mii și mii de viitoruri. În fiecare viitor în care am trăit, Rand moare”, avertizează ea în trailer.

„Și singura cale prin care el trăiește este dacă eu nu o fac”, mai spune ea. Actorul olandez Josha Stradowski se va întoarce în rolul lui Rand al’Thor. În afară de personajele principale jucate de acesta și Pike, în sezonul 3 se vor întoarce și altele cunoscute de fani, printre care Perrin Aybara (jucat de Marcus Rutherford), Nynaeve al’Meara (Zoë Robbins), Mat Cauthon (Dónal Finn), și al-Lan Mandragoran (Daniel Henney). Dar haide că nu o mai lungesc cu prezentările, că trailerul e cel de interes, chit că e unul cam scurt:

„Scrubs” chiar se întoarce

Tot la capitolul știri care nu-s chiar de săptămâna aceasta, Deadline a detonat o bombă luna trecută, când a dezvăluit în exclusivitate că un nou serial Scrubs, da, acel Scrubs cu „J.D.”, Elliott, Turk, Perry Cox și Bob Kelso, printre alții, a fost comandat de televiziunea americană ABC. Informația a fost confirmată separat la scurt timp după aceea și de Variety și THR. Având în vedere cât de îndrăgit a fost serialul original și că vestea a venit „pe surse” de la Hollywood, am ezitat să o dau la momentul respectiv. Ce s-a schimbat între timp?

Păi, Bill Lawrence, creatorul serialului difuzat între 2001 și 2010, spune că e ca sigur că Scrubs va fi reînviat cu el din nou la cârmă și că deja s-a pus pe treabă. „Dacă aș fi considerat că e o idee proastă, nu l-aș fi făcut. Nu urmăresc câștiguri comerciale și, fără să par vanitos, nici nu am nevoie”, a declarat el într-un interviu acordat Los Angeles Times. „Creativ, dacă cineva mi-ar spune: ‘Vrei să reluăm Scrubs exact în același spital, cu aceiași oameni, într-o zi normală, în care totul a revenit la normal?’ – Nu, asta ar fi lipsit de autenticitate pentru poveste”.

„Dar sunt curios și pot să mă gândesc la o mulțime de povești despre unde s-ar afla unele dintre aceste personaje după ani de zile, fără să mai fie tineri stagiari, și având oameni noi în jurul lor, în contextul schimbărilor din lumea medicală – da, fără nicio umbră de îndoială. Răspunsul creativ a fost simplu”, a contiunat el. Lawrence a dezvăluit că de data aceasta el nu va fi și showrunner al serialului și că se poartă negocieri în acest sens cu cineva care să preia rolul respectiv pentru noul Scrubs.

El a spus de asemenea că, odată ce va fi găsită persoana potrivită care să supervizeze serialul, va începe producția anul acesta. Creatorul Scrubs a adăugat că e la curent că există unii fani care nu sunt complet încântați de ideea unui „reboot”. Aș aminti aici de faptul că ultimul sezon, care a venit cu o distribuție nouă de actori și personajele consacrate au avut doar apariții sporadice, a fost repudiat de fani și anulat după doar 13 episoade. Cu toate acestea, Lawrence spune că nu mai împărtășește scepticismul fanilor.

„Seriale de care îmi pasă au avut parte de reboot-uri. Iată atitudinea mea: dacă e un serial pe care îl îndrăgesc, o să mă uit. Dacă e grozav, o să fiu foarte fericit. Dacă e bun, în regulă, măcar nu m-a deranjat. Iar dacă e prost, o să fiu foarte fericit să discut cu prietenii mei despre cât de prost a fost. Nu pe internet. Dar așa mă uit eu la TV. Pentru mine, e o situație în care nu pierde nimeni. Care e problema?”, a explicat el. Vom afla probabil mai multe detalii, ca de exemplu dacă unii din actorii originali se vor întoarce, în perioada următoare.

Bill Lawrence (în rândul din spate, între Zach Braff și „Janitor”), la o reuniune din 2018 a actorilor din „Scrubs”, FOTO: Paul Archuleta / Getty images / Profimedia

Jason Momoa se întoarce într-un film din universul cu supereroi al DC

La capitolul noutăți din lumea filmelor, vestea acestei săptămâni a venit chiar la începutul ei, când am aflat că Jason Momoa va juca rolul vânătorului de recompense Lobo în Supergirl: Woman of Tomorrow, unul dintre lungmetrajele viitoare ale Universului Cinematografic DC, marele rival al Marvel. „Au sunat!”, a scris Momoa luni într-un mesaj pe reţelele de socializare în care a postat un fragment dintr-un interviu în care şi-a mărturisit intenţia de a juca rolul lui Lobo, după cum relatează Entertainment Weekly.

„Deci Lobo era… eu colecționez benzi desenate și nu mai fac asta atât de mult, dar el a fost întotdeauna favoritul meu şi mi-am dorit mereu să îl joc pe Lobo fiindcă (…) este rolul perfect”. Momoa a fost imaginea Universului DC cu rolul lui Aquaman în cele două filme legate de supereroul acvatic produse de studiourile DC şi Warner Bros. în 2018 şi 2023, precum și cu aparițiile sale în celelalte lungmetraje ale francizei care se află acum într-o criză gravă din cauza eșecurilor repetate la box office, unele dintre ele răsunătoare.

La fel ca Robert Downey Jr. și al său personaj Iron Man din franciza Marvel, Momoa se va întoarce acum într-un film DC în rolul unui antagonist. Rămâne de văzut în ce măsură îi va convinge pe fani, Supergirl: Woman of Tomorrow fiind programat să apară în cinematografe abia pe 26 iunie 2026. El va urmări povestea şi originea întunecată a lui Kara Zor-El (Supergirl) înainte de a ajunge pe Pământ. Rolul va fi jucat de actrița australiană Milly Alcock, care a interpretat-o pe tânăra prințesă Rhaenyra Targaryen în serialul House of the Dragon.

Ultimul film „Aquaman” cu Jason Momoa s-a numărat printre eșecurile la box office ale DCU, FOTO: Warner Bros. – DC Entertainment / AFP / Profimedia

„Assassin’s Creed Origins” nu mai merge din cauza unui update al Windows

Dacă te numeri printre gamerii care încă se joacă Assassin’s Creed Origins și te-ai trezit că jocul nu mai merge, nu ești nicidecum singurul. După cum relatează IGN, Microsoft a confirmat încă din noiembrie că versiunea 24H2 a Windows 11 a cauzat probleme majore jocurilor Ubisoft, cum ar fi Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Valhalla și altele. Problema a fost atât de gravă încât Microsoft a actualizat site-ul de suport pentru a anunța că a blocat temporar instalarea Windows 11 pentru utilizatorii care au aceste jocuri instalate.

„Aceste dispozitive nu vor primi oferta de a instala Windows 11, versiunea 24H2, prin canalul de distribuție Windows Update”, nota Microsoft la momentul respectiv. Ubisoft a lansat un update pentru a rezolva problemele cu Star Wars Outlaws și Avatar: Frontiers of Pandora, dar atât Microsoft, cât și studioul de jocuri lucrează încă la remedierea problemelor cu seria de jocuri Assassin’s Creed. Între timp frustrarea utilizatorilor s-a manifestat în cele din urmă prin recenziile publicate pe Steam.

Recenziile negative pentru Assassin’s Creed Origins au început să se înmulțească la jumătatea lunii decembrie, atingând un vârf la începutul lunii ianuarie, iar ratingul jocului pe baza recenziilor recente a scăzut la „Mixt”, chiar dacă cel general rămâne în continuare „Foarte Pozitiv”. Aproape toate recenziile negative recente se plâng de faptul că actualizarea Windows a făcut Assassin’s Creed Origins imposibil de jucat. Până la găsirea unei soluții, Ubisoft le-a recomandat clienților să nu actualizeze manual Windows la versiunea 24H2.

„Dungeons & Dragons” e iar în centrul atenției în SUA

Trecând de la jocuri video la unul dintre cele mai emblematice jocuri de societate din istorie, „rasele” au devenit acum „specii” în îndrăgitul Dungeons & Dragons, care a celebrat recent 50 de ani de la lansare, iar asta nu avea cum să nu marcheze un nou episod din așa-zisele războaie culturale din SUA. În plus, unele trăsături ale personajelor au fost separate de identitatea biologică; un pitic de munte nu mai este în mod inerent vânjos și rezistent, un elf înalt nu mai este, prin definiție, inteligent și îndemânatic”, explică The New York Times.

„Iar Wizards of the Coast, editorul Dungeons & Dragons deținut de Hasbro, a susținut o tendință în jocurile de rol care le oferă jucătorilor puterea de a opri desfășurarea jocului dacă se simt vreodată inconfortabil”, continuă NYT. Vestea a fost preluată imediat de televiziunea conservatoare Fox News, care pune accentul pe modul în care schimbările i-au iritat pe unii jucători. „Este un lucru inutil”, a declarat Robert J. Kuntz, un designer de jocuri premiat, care a colaborat frecvent cu Gary Gygax, unul dintre co-creatorii Dungeons & Dragons.

„Se încearcă abordarea unei probleme despre care nici măcar nu sunt sigur că merită să fie discutată, ca și cum cuvântul ‘rasă’ ar fi rău”, a subliniat el. Wizards of the Coast sugerează de asemenea ca campaniile extinse de Dungeons & Dragons să înceapă cu sesiuni în care jucătorii își stabilesc așteptările și subiectele pe care doresc să le evite, cum ar fi agresiunea sexuală sau consumul de droguri. „Ceea ce încearcă să facă aici este să trimită un semnal nu doar către jucătorii actuali, ci și către cei potențiali”, afirmă un alt expert citat de NYT.

Potrivit acestuia, editorul vrea să arate că D&D oferă jucătorilor săi o experiență „sigură, inclusivă, atentă și sensibilă a poveștilor fantastice”. Șefii de la Wizards of the Coast au apărat noile reguli, susținând că jucătorii își doresc mai multă libertate în crearea personajelor. Totuși, unii au criticat încercarea de a crea un joc mai „inclusiv”, argumentând că acest lucru s-ar face în detrimentul autenticității jocului. „Wizards of the woke”, a comentat un utilizator pe „X”, citat de Fox News. Evident, nu putea lipsi Elon Musk.

„Nimeni, și subliniez nimeni, nu are dreptul să-l ponegrească pe E. Gary Gygax și pe geniile care au creat Dungeons & Dragons”, a scris el pe rețeaua sa de socializare. „Ce naiba e în neregulă cu Hasbro și WoTC? Să ardă în iad”. Nu judec pe nimeni, dar mi se pare ușor ironică supărarea de acum a conservatorilor americani având în vedere că ei sunt cei care au criticat Dungeons & Dragons de-a lungul anilor, și mai ales în timpul așa-zisei panici morale din anii ‘80, pe motiv că ar promova satanismul, vrăjitoria, suicidul, pornografia și crima.

La un joc de „Dungeons and Dragons”, FOTO: Dariusz Matuszek / imageBROKER / Profimedia

Sper că ți-a plăcut rubrica Nerd Alert de weekendul acesta. În caz că vrei să arunci o privire și peste cea de duminica trecută, o poți găsi aici: