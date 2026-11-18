Un judecător american a condamnat un cetățean pakistanez la peste 27 de ani de închisoare pentru că a pus la cale un complot vizând asasinarea președintelui Donald Trump și a altor politicieni americani de rang înalt, la ordinul Iranului, a anunțat marți Departamentul de Justiție al SUA, citat de Reuters.

„Astăzi, într-o instanță federală din Brooklyn, Asif Merchant, în vârstă de 48 de ani, originar din Pakistan, a fost condamnat de judecătorul federal Eric R. Komitee la 330 de luni de închisoare pentru tentativa de comitere a unui act de terorism care depășește granițele naționale și pentru tentativă de omor la comandă”, a transmis Departamentul de Justiție într-un comunicat.

Procurorii au declarat că Merchant a încercat în 2024 să recruteze persoane în SUA pentru un plan care îi viza pe Trump și pe alte persoane, pentru a răzbuna uciderea de către forțele americane în 2020 a comandantului militar iranian Qassem Soleimani, în timpul primului mandat prezidențial al lui Trump.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii americani, printre țintele complotului pus la cale de Asif Merchant cu doi ani în urmă s-au numărat și Joe Biden, președintele SUA de la momentul respectiv, precum și Nikki Haley, care a candidat în acel an împotriva lui Trump pentru nominalizarea Partidului Republican la alegerile prezidențiale.

Un juriu federal îl găsise vinovat în martie pe Merchant pentru acuzațiile că a călătorit în SUA cu scopul de a organiza asasinate politice pe teritoriul american.

Procesul, desfășurat în cartierul Brooklyn din New York, a început la sfârșitul lunii februarie, cu doar câteva zile înainte ca Trump să ordone noile atacuri asupra Iranului, în tandem cu Israelul.

ट्रंप-बाइडेन की हत्या की साजिश, पाकिस्तानी को US में सजा, क्या बोला आरोपी https://t.co/42Z6EZP3w8 #DonaldTrump #JoeBiden #Pakistan #USA #ABPNews — ABP News (@ABPNews) November 18, 2026

Cum s-a apărat bărbatul iranian de acuzațiile aduse în SUA

În timpul procesului, Merchant a declarat că s-a alăturat complotului împreună cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, însă a făcut acest lucru împotriva voinței sale, pentru a-și proteja familia din Teheran.

Merchant a afirmat că nu a primit niciodată ordinul de a ucide o anumită persoană, însă coordonatorul său iranian a menționat trei nume în cursul unor discuții purtate în capitala Iranului.

Autoritățile americane de aplicare a legii au dejucat planul înainte ca vreun atac să aibă loc. O persoană pe care Merchant a contactat-o în aprilie 2024 pentru a-l ajuta în cadrul complotului a raportat activitățile acestuia și a devenit informator confidențial.

Merchant a fost arestat în același an și a pledat nevinovat.

Teheranul a negat că ar fi vizat sau că ar fi pus la cale un atac împotriva lui Trump ori a altor oficiali americani.

Atacurile americano-israeliene asupra Iranului, începute la 28 februarie, au provocat moartea a mii de persoane și strămutarea a milioane de oameni. De asemenea, au fost uciși numeroși lideri iranieni de rang înalt, inclusiv ayatollahul Ali Khamenei, fostul lider suprem al Iranului.