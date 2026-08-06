Bărbatul care a desenat cu graffiti o declaraţie de dragoste pe o stâncă pe Transfăgărăşan e căutat de poliție

Poliţiştii şi comisarii de mediu din Argeş anunță că fac verificări pentru identificarea bărbatului filmat în timp ce a desenat, cu spray de graffiti, o inimă pe care a scris „Anna”, pe o stâncă de pe Transfăgărăşan.

Momentul a devenit viral după ce bărbatul a fost filmat în timp ce desenează pe stâncă, iar imaginile au fost publicate, pe Facebook, de șeful Salvamont Argeș, Toma Cristian.

Autoritățile au anunțat că poliţiştii şi comisarii de mediu din judeţul Argeş fac verificări pentru identificarea turistului.

„La data de 5 august 2026, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Curtea de Argeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat ar fi intervenit asupra unor formaţiuni stâncoase, din zona Transfăgărăşan, prin realizarea unui desen.

Ulterior, au fost informaţi reprezentanţii Gărzii de Mediu Argeş cu privire la această situaţie şi au fost demarate verificări, în comun, în vederea identificării persoanei bănuite de comiterea faptei şi luării măsurilor legale care se impun”, a anunțat joi IPJ Argeș, într-un comunicat.

Potrivit Legii, cei care desenează sau scriu pe clădiri, garduri sau mijloace de transport riscă sancțiuni între 3.000 și 6.000 de lei.