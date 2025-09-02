Bărbatul care a lovit un livrator asiatic în București și i-a spus că este un „invadator”, audiat azi la Parchet

Tânărul de 20 de ani care a lovit un livrator străin, săptămâna trecută, pe o stradă din București, și i-a strigat „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”, va fi audiat, marţi, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, potrivit News.ro.

Acuzat de loviri sau alte violenţe, bărbatul va fi scos din arest preventiv şi va fi dus la audieri, marţi după amiază.

Pe 26 august, un cetăţean din Bangladesh care făcea livrări cu o bicicletă a fost lovit de un tânăr, pe o stradă din București. Agresorul i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un „invadator” şi filmând agresiunea. Apoi, el a încercat să fugă, dar a fost prins de un polițist aflat în timpul liber.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva agresorului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. El a fost arestat pentru 30 de zile.

Procurorii au spus că atacul s-a petrecut „din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a-l determina să părăsească teritoriul țării”.

Atacul, la câteva zile după un mesaj al unui lider AUR

Incidentul a avut loc la câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj devenit viral, în care îndemna românii să refuze comenzile livrate de curieri străini:

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”. Postarea a fost ulterior explicată de Tanasă ca referindu-se la „valurile mari de migranți” din alte țări europene.

Mesajul a atras însă critici și sesizări oficiale. Polițistul Marian Godină a anunțat că a formulat o plângere penală împotriva deputatului pentru infracțiunea de „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”. În paralel, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat în urma declarațiilor parlamentarului.

Președintele Nicușor Dan a condamnat atacul. „În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”, a transmis el după incidentul din Capitală. De asemenea, președintele a mai spus că actele de „violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre”.