„I am the police”. Replica polițistului care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator asiatic, devenită virală

Incidentul din Capitală, unde un livrator din Bangladesh a fost lovit de un tânăr de 20 de ani care i-a strigat că este „un invadator”, a generat reacții puternice pe rețelele de socializare și un val de admirație pentru polițistul Andrei Jianu, cel care a intervenit și l-a imobilizat pe agresor.

Andrei Jianu are 25 de ani și este polițist la Secția 7 din București. Era pe stradă, în timpul liber, după ce tocmai ieșise din tură. A văzut incidentul de la distanță și l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a fugit, a relatat polițistul Marian Godină, cel care a distribuit miercuri și imaginile video cu momentul în care livratorul străin este bătut.

În videoclip se poate auzi cum cetățeanul din Bangladesh strigă, în timp ce este lovit: „Call the police (Cheamă poliția – n.r.)”.

„I am the police (Eu sunt poliția – n.r.)”, i-a răspuns Andrei Jianu, după ce l-a imobilizat pe agresor. Replica a devenit virală.

Marian Godină este și cel care a dezvăluit identitatea polițistului care l-a imobilizat pe agresor.

Acest mesaj, postat în urmă cu aproximativ 16 ore, are până acum peste 1.100 de distribuiri și a strâns peste 3.200 de comentarii din partea celor care îl condamnă pe agresor și îl felicită pe polițist pentru intervenția sa.

Câteva dintre comentarii:

„Bravo lui Andrei! / „- Let’s call the police. – I am the police!”. Meritā o linie de tricouri imprimate”

Felicitări, tinere! Pe lângă faptul că ai făcut cinste meseriei tale, ai făcut și România un picuț mai bună! Chiar are mare nevoie!”

„Un tânăr demn de Respect!”

Felicitări părinților pentru educatia lui!… mulți polițiști în timpul liber nu ar fi reacționat!”

„Mă bucur așa de mult pentru voi, tineri integri și curajoși, care alegeți să vă faceți corect și cu pasiune profesia!!!! Bravo! Bravo!!!!”

„Felicitări! Faci cinste instituției și faptul că ai dat dovadă de spirit civic denotă educația pe care ai primit-o. Mă înclin”.

Incidentul vine la o săptămână după ce parlamentarul AUR Dan Tănasă i-a îndemnat pe români să respingă coletele livrate de muncitorii din Asia și Africa. „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”. Acum, Tănasă spune că incidentul „este o făcătură regizată de la un cap la altul”.