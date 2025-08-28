„I am the police”. Replica polițistului care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator asiatic, devenită virală
Incidentul din Capitală, unde un livrator din Bangladesh a fost lovit de un tânăr de 20 de ani care i-a strigat că este „un invadator”, a generat reacții puternice pe rețelele de socializare și un val de admirație pentru polițistul Andrei Jianu, cel care a intervenit și l-a imobilizat pe agresor.
Andrei Jianu are 25 de ani și este polițist la Secția 7 din București. Era pe stradă, în timpul liber, după ce tocmai ieșise din tură. A văzut incidentul de la distanță și l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a fugit, a relatat polițistul Marian Godină, cel care a distribuit miercuri și imaginile video cu momentul în care livratorul străin este bătut.
În videoclip se poate auzi cum cetățeanul din Bangladesh strigă, în timp ce este lovit: „Call the police (Cheamă poliția – n.r.)”.
„I am the police (Eu sunt poliția – n.r.)”, i-a răspuns Andrei Jianu, după ce l-a imobilizat pe agresor. Replica a devenit virală.
Marian Godină este și cel care a dezvăluit identitatea polițistului care l-a imobilizat pe agresor.
Acest mesaj, postat în urmă cu aproximativ 16 ore, are până acum peste 1.100 de distribuiri și a strâns peste 3.200 de comentarii din partea celor care îl condamnă pe agresor și îl felicită pe polițist pentru intervenția sa.
Câteva dintre comentarii:
- „Bravo lui Andrei! / „- Let’s call the police. – I am the police!”. Meritā o linie de tricouri imprimate”
- Felicitări, tinere! Pe lângă faptul că ai făcut cinste meseriei tale, ai făcut și România un picuț mai bună! Chiar are mare nevoie!”
- „Un tânăr demn de Respect!”
- Felicitări părinților pentru educatia lui!… mulți polițiști în timpul liber nu ar fi reacționat!”
- „Mă bucur așa de mult pentru voi, tineri integri și curajoși, care alegeți să vă faceți corect și cu pasiune profesia!!!! Bravo! Bravo!!!!”
- „Felicitări! Faci cinste instituției și faptul că ai dat dovadă de spirit civic denotă educația pe care ai primit-o. Mă înclin”.
Incidentul vine la o săptămână după ce parlamentarul AUR Dan Tănasă i-a îndemnat pe români să respingă coletele livrate de muncitorii din Asia și Africa. „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”. Acum, Tănasă spune că incidentul „este o făcătură regizată de la un cap la altul”.