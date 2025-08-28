VIDEO Filmul incidentului în care livratorul străin a fost lovit de un român, povestit de polițistul care a intervenit. „S-a nimerit să fiu la momentul potrivit, la locul potrivit”

Incidentul în care livratorul bengalez a fost lovit de un român s-a petrecut chiar în apropierea unei secții de poliție, respectiv Secția 7 din Sectorul 2, a povestit Andrei Jianu, agentul care l-a oprit pe agresor. Polițistul a spus, într-o primă declarație oficială de după eveniment, că se afla în afara programului și se ducea acasă.

„După terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă, am observat un cetățean care era agresat fizic de către altul, motiv pentru care m-am apropiat de aceștia, somându-l pe agresor”, a spus polițistul în vârstă de 25 de ani.

El a detaliat că apoi agresorul a vrut să fugă, cum se vede și se aude și pe filmare, însă a fost imobilizat.

„Colegii mei, fiind în fața secției de poliție, urmând a intra în schimbul trei, m-au auzit și au venit”, a continuat agentul de poliție. El spune că a fost ajutat de colegi să-l încătușeze pe tânărul de 20 de ani, care a fost dus apoi în sediul secției de poliție.

El a mai spus că mergea spre casă, pe trotinetă și „s-a nimerit să fiu la momentul potrivit, la loc potrivit”.

Ce spune despre acuzațiile că „clipul e o făcătură”

Întrebat cum comentează afirmațiile deputatului AUR Dan Tanasă, care a spus că „clipul este o făcătură regizată de la un capăt la altul”, polițistul a spus că „nu a urmărit presa”.

„Nu știu despre ce este vorba. Adică, mă deplasam spre casă. Colegii mei erau în fața secției, cum vedeți acolo în intersecție, am strigat, destul de tare, m-au auzit și au venit la mine”, a răspuns agentul.

Polițistul a mai declarat jurnaliștilor că livratorul originar din Bangladesh „era foarte speriat” și i-a mulțumit după ce el și colegii lui l-au imobilizat pe bărbatul care l-a lovit.

Incidentul a stârnit o dezbatere în societate, privind atitudinea față de muncitorii din Asia.