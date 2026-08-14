Bărbatul care a ucis cu mașina doi oameni în Brașov a fost reținut

Bărbatul de 50 de ani care a lovit cu mașina trei pietoni marți seara, în centrul Braşovului, şi a ucis doi dintre ei, a fost reținut pentru 24 de ore. Șoferul va fi dus astăzi în fața instanței cu propunere de arestare preventivă, a anunțat vineri dimineață purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.

Inițial, instanța anunțase că bărbatul va fi cercetat în stare de libertate.

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că bărbatul suferea de epilepsie și că o perioadă a urmat tratament, pe care însă l-a întrerupt voit.

„Actele medicale pe care polițiștii le-au adunat și concluziile medicilor specialiști (…) arată faptul că bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică”, a anunțat Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, într-o declarație de presă.

Potrivit sursei citate, bărbatul urma un tratament „pe care conștient și l-a întrerupt, deși știa că această întrerupere i-ar putea influența starea de conducere și că în orice moment afecțiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situația și calitatea de conducător auto”.

„Vorbim de o afecțiune cronică, care creează convulsii”, a spus Daniel Zontea.

Oficialul Poliției Brașov a confirmat că a fost vorba despre o criză de epilepsie.

„În actele medicale pe care le avem la acest moment, rezultă acest diagnostic. Nu putem să spunem momentul exact, dar putem să precizăm că acest lucru era cunoscut de conducătorul auto de mai mulți ani de zile. A urmat un tratament medical o perioadă de timp, după care și-a întrerupt în mod conștient acest tratament”, a spus Zontea.

Bărbatul a fost citat joi seară la sediul Poliției, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, a declarat Daniel Zontea.