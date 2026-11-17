Curtea de Apel din orașul ungar Pecs l-a condamnat la 14 luni de închisoare, cu suspendare pe o perioadă de doi ani și două luni, pe un bărbat care amenințase în 2025 că îl va omorî pe prim-ministrul ungar de atunci, Viktor Orban, informează marți agenția de presă ungară MTI.

Sentința a fost pronunțată pentru acuzația de pregătirea comiterii unei crime, iar hotărârea instanței este definitivă, se precizează într-un comunicat.

Bărbatul a realizat două videoclipuri cu telefonul tatălui său și le-a postat pe TikTok în iunie 2025. În primul videoclip, el amenința că îl va omorî pe Orban, iar în al doilea își confirma intenția, menționează comunicatul instanței, potrivit Agerpres.

Un utilizator care a vizionat materialele a sesizat poliția, care a intervenit.

Inculpatul înregistrase anterior mai multe videoclipuri, pe care însă nu le-a publicat, în care vorbea despre decizia sa de a-l ucide pe Orban și îi îndemna pe alții să facă la fel, mai afirmă comunicatul.

În prima instanță, tribunalul districtual Szekszárd l-a condamnat la 21 de luni de închisoare, cu suspendare pe o perioadă de doi ani și două luni, impunându-i de asemenea ordin de restricție față de Orban și să se abțină de la a face declarații similare pe rețelele sociale.

De asemenea, inculpatului i s-a restricționat accesul la internet, având voie să utilizeze doar propriul telefon.

Curtea de Apel din Pecs a redus durata pedepsei cu închisoarea, menținând însă neschimbată perioada de suspendare, și i-a interzis bărbatului să publice conținut pe internet în acest interval.