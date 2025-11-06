Bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap în timpul unui live pe o rețea de socializare a murit la spital

Bărbatul de 74 de ani, din orașul Roman, care s-a împuşcat în cap, la începutul acestei săptămâni, în timp ce făcea live pe o platformă de socializare, a murit la spital, au anunţat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, potrivit News.ro.

Poliţiştii au precizat că, după ce au fost informaţi privind decesul bărbatului, va fi schimbată încadrarea juridică în ucidere din culpă şi uz de armă fără drept.

Poliţiştii din Roman au fost sesizaţi, luni, de un bărbat din Galaţi care a afirmat că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare, un bărbat care s-ar fi împuşcat cu o armă.

„La faţa locului, în municipiul Roman, au fost dirijate patrule din cadrul Biroului Ordine Publică Roman şi echipaje medicale. În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, ce prezenta o plagă împuşcată la nivelul capului. Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, au afirmat poliţiştii.

Bărbatul figura ca deținător de arme letale, dar cu permisul de armă anulat, însă în interiorul termenului legal de depunere la armurierul autorizat.

