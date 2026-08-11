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Actualitate

Baremul la Matematică la BAC 2026, sesiunea de toamnă, a fost publicat

Adelina Mărăcine
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Ministerul Educației a publicat baremele de corectare pentru proba la Matematică de la Bacalaureatul de toamnă 2026. Candidații au susținut azi proba obligatorie a profilului, iar subiectele au fost diferite, în funcție de profil și specializare.

Candidații au avut de rezolvat trei subiecte, fiecare valorând câte 30 de puncte. Pentru întreaga lucrare se acordă 10 puncte din oficiu, astfel că punctajul maxim este de 100 de puncte.

Baremul publicat de Ministerul Educației, pe subiecte.edu.ro, arată răspunsurile corecte și punctajul acordat pentru fiecare cerință.

Barem Bac 2025, sesiunea de toamnă, profil Matematică-Informatică:

E_c_matematica_M_mate-info_2026_bar_04_LRODescarcă

SUBIECTE la BAC 2026, sesiunea de toamnă, profil Matematică-Informatică:

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BAREM Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare:

E_c_matematica_M_pedagogic_2026_bar_04_LRODescarcă

SUBIECTE BAC 2026, sesiunea de toamnă, Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare:

E_c_matematica_M_pedagogic_2026_var_04_LRODescarcă

BAREM BAC 2026, sesiunea de toamnă, Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii:

E_c_matematica_M_st-nat_2026_bar_04_LRODescarcă

SUBIECTE BAC 2026, sesiunea de toamnă, Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii:

E_c_matematica_M_st-nat_2026_var_04_LRODescarcă

BAREM BAC 2026, sesiunea de toamnă, Filiera tehnologică:

E_c_matematica_M_tehnologic_2026_bar_04_LRODescarcă

Subiecte BAC 2026, sesiunea de toamnă, Filiera tehnologică:

E_c_matematica_M_tehnologic_2026_var_04_LRODescarcă

Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

  • 10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);
  • 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;
  • 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);
  • 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate vor fi publicate pe 18 august 2026. În aceeași zi, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 24 august.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie de cel puțin 6 la probele scrise.