Baremul la Matematică la BAC 2026, sesiunea de toamnă, a fost publicat

Ministerul Educației a publicat baremele de corectare pentru proba la Matematică de la Bacalaureatul de toamnă 2026. Candidații au susținut azi proba obligatorie a profilului, iar subiectele au fost diferite, în funcție de profil și specializare.

Candidații au avut de rezolvat trei subiecte, fiecare valorând câte 30 de puncte. Pentru întreaga lucrare se acordă 10 puncte din oficiu, astfel că punctajul maxim este de 100 de puncte.

Baremul publicat de Ministerul Educației, pe subiecte.edu.ro, arată răspunsurile corecte și punctajul acordat pentru fiecare cerință.

Barem Bac 2025, sesiunea de toamnă, profil Matematică-Informatică:

SUBIECTE la BAC 2026, sesiunea de toamnă, profil Matematică-Informatică:

BAREM Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare:

SUBIECTE BAC 2026, sesiunea de toamnă, Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare:

BAREM BAC 2026, sesiunea de toamnă, Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii:

SUBIECTE BAC 2026, sesiunea de toamnă, Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii:

BAREM BAC 2026, sesiunea de toamnă, Filiera tehnologică:

Subiecte BAC 2026, sesiunea de toamnă, Filiera tehnologică:

Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie; 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate vor fi publicate pe 18 august 2026. În aceeași zi, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 24 august.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie de cel puțin 6 la probele scrise.