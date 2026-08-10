Baremul de corectare la Română la Bacalaureatul de toamnă 2026 a fost publicat

Ministerul Educației a publicat la ora 15.00, pe platforma oficială, baremul de corectare pentru proba scrisă la Limba și literatura română din sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026. Documentul arată modul în care sunt punctate răspunsurile și variantele considerate corecte de evaluatori.

Lucrarea este notată cu maximum 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu. Nota finală se obține prin împărțirea punctajului total la 10.

Evaluarea se face pe baza baremului oficial publicat de Ministerul Educației, iar profesorii corectori acordă punctaj pentru fiecare cerință, conform criteriilor stabilite.

Baremul la Română la BAC 2026, sesiunea de toamnă:

Barem Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică:

Subiecte Română BAC 2026, sesiunea de toamnă, real:

Barem Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic:

Subiecte Română BAC 2026, sesiunea de toamnă, profil umanist:

Cum au fost structurate subiectele la Română la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Peste 33.000 de absolvenți de liceu sunt înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026. Luni, 10 august, ei au susținut prima probă scrisă – cea la Limba și literatura română.

Subiectele au fost structurate în trei părți:

Subiectul I , cu cerințe pe baza unui text la prima vedere;

, cu cerințe pe baza unui text la prima vedere; Subiectul al II-lea , care a presupus redactarea unui text pornind de la un fragment dat;

, care a presupus redactarea unui text pornind de la un fragment dat; Subiectul al III-lea, unde candidații au avut de redactat un eseu, în funcție de profil și de cerințele din programa de examen.

Calendarul următoarelor probe la sesiunea de toamnă BAC 2026

Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului continuă cu:

11 august – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);

– Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie); 12 august – Proba la alegere a profilului și specializării;

– Proba la alegere a profilului și specializării; 13 august – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar rezultatele finale, după contestații, pe 24 august.