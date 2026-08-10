Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Subiectele la Română pe care le-au avut de rezolvat elevii / Modele de subiecte

Peste 33.000 de absolvenți de liceu sunt înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026. Luni, 10 august, ei susțin prima probă scrisă- cea la Limba și literatura română. HotNews va publica subiectele primite de candidați imediat ce acestea vor fi disponibile.

UPDATE 15.00: Ministerul Educației a publicat acum subiectele și baremele de corectare pentru proba scrisă de Limba și literatura română de la Bacalaureatul de toamnă 2026.

UPDATE 12.40: Potrivit stirileprotv, la profilul real, Subiectul al III-lea a vizat redactarea unui eseu despre o operă scrisă de Camil Petrescu sau Liviu Rebreanu, la alegerea candidatului.

La profilul umanist, candidații au avut de redactat „un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile de construcție a unui personaj într-un text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu”.

La BAC, sesiunea august 2026, s-au înscris absolvenții de liceu care nu au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunile anterioare sau care nu s-au prezentat la una ori mai multe probe. Candidații susțin doar probele pe care nu le-au promovat sau de la care au lipsit, dacă celelalte au fost promovate în sesiunile anterioare.

Examenul a început la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor, timpul fiind calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

10 august (luni) – Limba și literatura română – proba E.a) (probă scrisă);

– Limba și literatura română – proba E.a) (probă scrisă); 11 august (marți) – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) (Matematică sau Istorie);

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c) (Matematică sau Istorie); 12 august (miercuri) – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 13 august (joi) – Limba și literatura maternă – proba E.b), pentru candidații care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

Când se afișează rezultatele la BAC 2026, sesiunea de toamnă

18 august , până la ora 12:00 – afișarea rezultatelor la probele scrise;

, până la ora – afișarea rezultatelor la probele scrise; 18 august , între orele 14:00 și 18:00 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

, între orele – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 19-20 august – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 20-21 august – soluționarea contestațiilor;

– soluționarea contestațiilor; 24 august – afișarea rezultatelor finale.

Cum se desfășoară proba la Română la BAC 2026, sesiunea de toamnă

La fel ca în sesiunea de vară, subiectele la Română sunt structurate în trei părți:

Subiectul I conține cerințe pe baza unui text la prima vedere și un text argumentativ;

conține cerințe pe baza unui text la prima vedere și un text argumentativ; Subiectul al II-lea presupune redactarea unui text de aproximativ 50 de cuvinte, pornind de la un fragment literar;

presupune redactarea unui text de aproximativ 50 de cuvinte, pornind de la un fragment literar; Subiectul al III-lea le cere elevilor să redacteze un eseu despre o operă sau un autor studiat în liceu, în funcție de profilul urmat.

Ministerul Educației va publica, în aceeași zi, subiectele și baremul oficial de corectare, după încheierea probei. Cu ajutorul baremului, elevii își vor putea verifica răspunsurile și își vor putea face o estimare a notei.

Ce au avut de rezolvat elevii la BAC 2026, în sesiunea de vară

La sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026, la Subiectul I, candidații au primit un fragment din volumul „Sufletul nu cunoaște distanțele. Pagini de corespondență cu familia Pillat”, de Pia Pillat, urmat de cerințe de înțelegere a textului și de un text argumentativ despre dacă pregătirea pentru un examen presupune renunțarea la activitățile preferate.

La Subiectul al II-lea, elevii au avut de prezentat perspectiva narativă dintr-un fragment literar.

La Subiectul al III-lea, candidații de la profilul real și tehnologic au redactat un eseu despre un text poetic studiat de George Bacovia, iar cei de la profilul uman despre un text poetic aparținând lui Tudor Arghezi.

Subiecte BAC Română 2026, real:

Subiecte BAC 2026, uman:

Subiectele la Română la BAC 2025, sesiunea de vară

Mai jos, subiectele pe care le-au avut de rezolvat absolvenții la proba de Limba și literatura română de la Bacalaureatul din 2025 și modelele oficiale publicate pentru examenul din 2026.

Subiectele Română BAC 2025 – profilul umanist, filiera teoretică:

Subiecte BAC Română 2025 – profilul real, filiera tehnologică:

Subiectele la Română la BAC 2025, sesiunea de toamnă

Profil umanist:

Profil real: