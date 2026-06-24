Baremul de corectare la Matematică la Evaluarea Națională 2026 a fost publicat

Ministerul Educației a publicat baremul de corectare pentru proba la Matematică de la Evaluarea Națională 2026, pe platforma dedicată examenelor naționale. Elevii de clasa a VIII-a își pot verifica răspunsurile la subiectele primite la examen și își pot calcula punctajul obținut.

Proba scrisă la Matematică la Evaluarea Națională 2026 a început la ora 9:00. Elevii au avut la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat după distribuirea acestora în sălile de examen.

Ministerul Educației a publicat baremul de evaluare și notare pentru proba de Matematică de la Evaluarea Națională 2026. Cu ajutorul baremului oficial, elevii pot vedea care sunt răspunsurile corecte pentru fiecare exercițiu și problemă și modul în care se acordă punctajul.

Baremul de corectare la Matematică la Evaluarea Națională 2026

Baremul de evaluare la Matematică la Evaluarea Națională 2026 pentru clasa a VIII-a poate fi descărcat de mai jos:

Subiectele la Matematică la Evaluarea Națională 2026 pot fi descărcate de mai jos:

Anul acesta, la proba de matematică, elevii au avut, ca figuri la geometrie, cercul, paralelogramul și prisma dreaptă.

Ce urmează după proba la Matematică

Pentru elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale, următoarea probă este cea la Limba și literatura maternă, programată vineri, 26 iunie.

După încheierea probelor scrise, lucrările vor fi evaluate digital, iar rezultatele vor fi afișate la începutul lunii iulie.

Calendar Evaluare Națională 2026

22 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 24 iunie 2026 – Matematică;

– Matematică; 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă;

– Limba și literatura maternă; 1 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale;

– afișarea rezultatelor inițiale; 2-3 iulie 2026 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale.

Rezultatele Evaluării Naționale sunt folosite ulterior în procesul de admitere la liceu, alături de opțiunile completate de elevi și părinți în fișele de înscriere.