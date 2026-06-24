Subiectele la Matematică la Evaluare Națională 2026. Ce cerințe au avut de rezolvat elevii

Elevii care au absolvit clasa a VIII-a susțin miercuri, 24 iunie, proba la Matematică de la Evaluarea Națională 2026. Examenul a început la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor.

Subiectele la matematică la Evaluare Națională 2026 vor fi publicate oficial pe platforma dedicată examenelor naționale, alături de baremul de corectare.

10:45

Subiectele la matematică la Evaluare Națională 2026

Au apărut subiectele la matematică la Evaluare Națională 2026. Elevii au avut, ca figuri la geometrie, cercul, paralelogramul și prisma dreaptă.

Subiectele la matematică au fost publicate mai întâi de Edupedu.ro.

Vedeți mai jos cerințele pe care le-au avut elevii:

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Proba scrisă a început la ora 9:00. Elevii au avut acces în sălile de examen până la ora 8:30 și au avut la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea subiectelor. Timpul de lucru se calculează după distribuirea subiectelor în sala de examen.

Cum sunt structurate subiectele la Matematică la Evaluare Națională 2026

La Evaluarea Națională 2026, subiectul la Matematică este structurat în trei părți și conține exerciții și probleme care verifică noțiunile studiate în gimnaziu. Elevii trebuie să rezolve cerințe de algebră și geometrie și să își justifice rezolvările acolo unde este necesar.

Subiectele și baremele de corectare sunt publicate de Ministerul Educației în aceeași zi, după încheierea probei. După publicarea baremului, elevii își pot verifica răspunsurile și își pot estima punctajul obținut.

După proba la Matematică, elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor susține, pe 26 iunie, examenul la Limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate la începutul lunii iulie.

Subiectele la Matematică la Evaluare Națională de anul trecut

Anul trecut, la Evaluarea Națională 2025, elevii au avut de rezolvat, la Subiectul I și II, mai multe exerciții de tip grilă, notate cu câte 5 puncte fiecare. La subiectul al III-lea, problemele au necesitat răspunsuri complexe.

De exemplu, una dintre cerințe a fost următoarea:

„Ana a cumpărat de la o librărie caiete, pixuri și creioane. Prețul unui pix este egal cu 75% din prețul unui caiet, iar prețul unui creion este egal cu 40% din prețul unui pix.

(2p) a) Este posibil ca prețul a opt pixuri să fie egal cu prețul a cinci caiete? Justifică răspunsul dat.

(3p) b) Dacă Ana a plătit pentru trei caiete, patru pixuri și cinci creioane suma de 45 de lei, determină prețul unui caiet”.

Vezi mai jos cum au arătat toate cerințele la Matematică la Evaluarea Națională de anul trecut.

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