Baremul de corectare la Matematică la simulare BAC 2026 va fi publicat la ora 15:00

Elevii de clasa a XII-a au susținut marți, 24 martie, simularea la Matematică, proba obligatorie a profilului. Subiectele au fost distribuite la ora 9:00, iar baremul de corectare va fi anunțat de Ministerul Educației la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro. HotNews îl va publica imediat ce va fi disponibil.

Simularea pentru Bacalaureat 2026 a continuat marți cu testarea la Matematică, probă susținută de elevii de clasa a XII-a, în funcție de specializarea urmată.

Elevii au intrat în săli până la ora 8:30, iar la ora 9:00 au primit subiectele. Din acel moment, au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea acestora.

Baremul de corectare pentru simulare BAC 2026 la Matematică va fi anunțat la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, site-ul oficial al Ministerului Educației, iar HotNews îl va publica imediat ce va fi disponibil. Acesta arată cum se acordă punctele pentru fiecare exercițiu și include rezolvările corecte ale subiectelor, astfel că elevii își pot verifica singuri lucrările și pot vedea unde au greșit sau unde ar fi putut obține punctaj chiar și cu rezolvări parțiale.

Subiectele la Matematică la simulare BAC 2026

Structura subiectelor a fost cea obișnuită, împărțită în trei părți. La început, elevii au avut exerciții mai simple, pentru verificarea noțiunilor de bază. A doua parte a inclus probleme de algebră și analiză matematică, iar ultima a fost cea mai dificilă, cu exerciții de analiză, care au presupus calcule cu derivate și integrale.

Subiectele au fost adaptate în funcție de profil, existând variante distincte pentru elevii de la Matematică-Informatică, Științele Naturii, Tehnologic și Pedagogic.

Calendar simulare BAC 2026

Simulările naționale pentru Bacalaureat 2026 se desfășoară astfel:

23 martie 2026 – Limba și literatura română (E.a)

24 martie 2026 – proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

25 martie 2026 – proba la alegere a profilului și specializării (E.d)

26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (E.b)

Rezultate simulare BAC 2026

Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi afișate în data de 3 aprilie 2026, potrivit calendarului oficial.

Notele obținute nu sunt trecute automat în catalog, însă pot fi trecute la cererea elevilor. Scopul simulării este de a evalua nivelul de pregătire înainte de examenul din vară și de a-i ajuta pe elevi să identifice materiile la care mai au de lucrat.