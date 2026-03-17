Baremul de corectare la Matematică la Simulare Evaluare Națională 2026 va fi publicat la ora 15:00

Elevii de clasa a VIII-a au susținut marți, 17 martie, proba la Matematică la Simularea Evaluării Naționale 2026. Ministerul Educației va publica subiectele și baremul de corectare la ora 15:00, astfel încât elevii să poată verifica răspunsurile corecte.

Elevii de clasa a VIII-a au susținut marți, 17 martie, începând cu ora 9:00, proba la Matematică, din cadrul simulării pentru Evaluarea Națională 2026. Proba s-a încheiat după două ore, la ora 11:00.

La Simulare Evaluare Națională 2026, proba la Matematică, elevii au primit 18 exerciții și probleme, potrivit subiectelor consultate de Edupedu.ro. La primul subiect au fost 5 itemi de tip grilă și unul de precizat dacă o afirmație este adevărată sau falsă.Subiectul al II-lea a fost integral grilă, majoritatea problemelor fiind de geometrie. La subiectul al III-lea cerința a fost scrierea pe foaia de examen a rezolvărilor complete. La problema de geometrie în spațiu, ultimul item, elevii au avut un tetraedru regulat.

Baremul va fi anunțat la ora 15:00 pe site-ul Ministerului Educației, pe platforma dedicată subiectelor de examen, și va fi publicat de HotNews imediat ce va fi disponibil.

Barem Matematică Simulare Evaluarea Națională 2026

Documentul oficial arată modul în care sunt punctate exercițiile și ce pași de rezolvare sunt acceptați de evaluatori.

Elevii care au susținut proba la Matematică la simularea Evaluării Naționale 2026 pot consulta, în baremul oficial publicat de Ministerul Educației, răspunsurile considerate corecte pentru fiecare exercițiu din subiect.

Subiecte la Matematică la simulare Evaluarea Națională 2026

Subiectele la Matematică de la simularea Evaluării Naționale sunt structurate, de regulă, în trei părți.

Subiectul I include exerciții de bază, care verifică noțiuni precum operații cu numere reale, calcule algebrice, fracții sau procente.

Subiectul al II-lea conține probleme de nivel mediu, care presupun aplicarea unor formule sau proprietăți matematice.

Subiectul al III-lea include exerciții mai complexe, de obicei din algebră și geometrie, unde elevii trebuie să prezinte rezolvarea completă și justificarea pașilor de calcul.

Punctajul maxim este de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Când vor fi anunțate rezultatele la simularea Evaluării Naționale 2026

Simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară în perioada 16-18 martie, ordinea probelor fiind: Limba și Literatura Română, Matematica și Limba maternă. Rezultatele sunt așteptate în 30 martie.

Simularea la Evaluarea Națională 2026 se organizează în condiții similare examenului. Probele încep la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. În sala de examen sunt supravegheați de profesori, iar lucrările sunt evaluate pe baza unui barem național.

Rezultatele nu se afișează public, ci sunt comunicate elevilor prin intermediul școlilor. Notele pot fi trecute în catalog doar dacă elevul sau părintele solicită acest lucru.

Calendar simulare Evaluare Națională 2026

16 martie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă

17 martie 2026 – Matematică – probă scrisă

18 martie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor

Calendar simulare Bacalaureat 2026

23 martie 2026 – Proba E) a) – Limba și literatura română – probă scrisă

24 martie 2026 – Proba E) c) – proba obligatorie a profilului – probă scrisă

25 martie 2026 – Proba E) d) – proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă

26 martie 2026 – Proba E) b) – Limba și literatura maternă – probă scrisă

16 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

Calendar Evaluare Națională 2026

Examenul propriu-zis pentru absolvenții clasei a VIII-a este programat în luna iunie.

Calendar Evaluare Națională 2026 pentru clasa a VIII-a:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

24 iunie 2026 – Matematică

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate sunt afișate la începutul lunii iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor sunt publicate câteva zile mai târziu.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

