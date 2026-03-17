Simulare Evaluarea Națională 2026: Elevii susțin azi proba scrisă la Matematică
Elevii de clasa a VIII-a susțin marți, 17 martie, proba la Matematică la Simulare Evaluare Națională 2026. Examenul începe la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. Deși examenul se desfășoară în peste 97% dintre școli, în alte 127 de unități proba a fost suspendată din cauza boicotului profesorilor.
- Subiectele și baremul de corectare la Matematică vor fi publicate de Ministerul Educației la ora 15:00, după încheierea probei.
- Luni, 16 martie, elevii au susținut proba scrisă la Limba română la simulare Evaluare Națională 2026.
Simularea Evaluării Naționale se desfășoară în perioada 16-18 martie, ordinea probelor fiind: Limba și Literatura Română, Matematica și Limba maternă. Rezultatele sunt așteptate în 30 martie.
Simularea este organizată pentru a-i ajuta pe elevi să se familiarizeze cu structura examenului și să își evalueze nivelul de pregătire înainte de Evaluarea Națională din vară.
Subiecte Matematică Simulare Evaluare Națională 2026
Subiectele la Matematică sunt structurate, de regulă, în trei părți, care verifică competențe diferite. Subiectul I conține exerciții de bază, de tip grilă sau cu răspuns scurt, care verifică noțiuni precum:
- operații cu numere reale
- fracții și procente
- calcule algebrice
- noțiuni elementare de geometrie.
Subiectul al II-lea include probleme de nivel mediu, care presupun aplicarea unor formule sau proprietăți matematice. Subiectul al III-lea conține exerciții mai complexe, de obicei din algebră și geometrie, unde elevii trebuie să prezinte rezolvarea completă și justificarea pașilor de calcul.
Punctajul maxim este de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.
Cât durează proba scrisă
Probele încep la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, conform regulilor stabilite de Ministerul Educației. Accesul în săli este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valid.
Candidații care doresc să predea lucrările mai devreme pot părăsi sala de examen după cel puțin o oră de la începerea probei, însă fără a lua cu ei subiectele. În situații excepționale, care necesită anularea și rescrierea lucrării, timpul de redactare poate fi prelungit cu cel mult o oră, conform procedurii oficiale.
Calendar simulare Evaluare Națională 2026
- 16 martie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă
- 17 martie 2026 – Matematică – probă scrisă
- 18 martie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
- 30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor
Calendar simulare Bacalaureat 2026
- 23 martie 2026 – Proba E) a) – Limba și literatura română – probă scrisă
- 24 martie 2026 – Proba E) c) – proba obligatorie a profilului – probă scrisă
- 25 martie 2026 – Proba E) d) – proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă
- 26 martie 2026 – Proba E) b) – Limba și literatura maternă – probă scrisă
- 16 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.
Calendar Evaluare Națională 2026
Examenul propriu-zis pentru absolvenții clasei a VIII-a este programat în luna iunie.
Calendar Evaluare Națională 2026 pentru clasa a VIII-a:
- 22 iunie 2026 – Limba și literatura română
- 24 iunie 2026 – Matematică
- 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă.
Primele rezultate sunt afișate la începutul lunii iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor sunt publicate câteva zile mai târziu.
Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise
Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:
- 8 iunie 2026 – Limba și literatura română
- 9 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)
- 10 iunie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării
- 11 iunie 2026 – Limba și literatura maternă