Simulare Evaluarea Națională 2026: Elevii susțin azi proba scrisă la Matematică

Elevii de clasa a VIII-a susțin marți, 17 martie, proba la Matematică la Simulare Evaluare Națională 2026. Examenul începe la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. Deși examenul se desfășoară în peste 97% dintre școli, în alte 127 de unități proba a fost suspendată din cauza boicotului profesorilor.

Subiectele și baremul de corectare la Matematică vor fi publicate de Ministerul Educației la ora 15:00, după încheierea probei.

Luni, 16 martie, elevii au susținut proba scrisă la Limba română la simulare Evaluare Națională 2026.

Simularea Evaluării Naționale se desfășoară în perioada 16-18 martie, ordinea probelor fiind: Limba și Literatura Română, Matematica și Limba maternă. Rezultatele sunt așteptate în 30 martie.

Simularea este organizată pentru a-i ajuta pe elevi să se familiarizeze cu structura examenului și să își evalueze nivelul de pregătire înainte de Evaluarea Națională din vară.

Subiecte Matematică Simulare Evaluare Națională 2026

Subiectele la Matematică sunt structurate, de regulă, în trei părți, care verifică competențe diferite. Subiectul I conține exerciții de bază, de tip grilă sau cu răspuns scurt, care verifică noțiuni precum:

operații cu numere reale

fracții și procente

calcule algebrice

noțiuni elementare de geometrie.

Subiectul al II-lea include probleme de nivel mediu, care presupun aplicarea unor formule sau proprietăți matematice. Subiectul al III-lea conține exerciții mai complexe, de obicei din algebră și geometrie, unde elevii trebuie să prezinte rezolvarea completă și justificarea pașilor de calcul.

Punctajul maxim este de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Cât durează proba scrisă

Probele încep la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, conform regulilor stabilite de Ministerul Educației. Accesul în săli este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valid.

Candidații care doresc să predea lucrările mai devreme pot părăsi sala de examen după cel puțin o oră de la începerea probei, însă fără a lua cu ei subiectele. În situații excepționale, care necesită anularea și rescrierea lucrării, timpul de redactare poate fi prelungit cu cel mult o oră, conform procedurii oficiale.

Calendar simulare Evaluare Națională 2026

16 martie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă

17 martie 2026 – Matematică – probă scrisă

– Matematică – probă scrisă 18 martie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

Limba și literatura maternă – probă scrisă 30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor

Calendar simulare Bacalaureat 2026

23 martie 2026 – Proba E) a) – Limba și literatura română – probă scrisă

24 martie 2026 – Proba E) c) – proba obligatorie a profilului – probă scrisă

25 martie 2026 – Proba E) d) – proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă

26 martie 2026 – Proba E) b) – Limba și literatura maternă – probă scrisă

16 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

Calendar Evaluare Națională 2026

Examenul propriu-zis pentru absolvenții clasei a VIII-a este programat în luna iunie.

Calendar Evaluare Națională 2026 pentru clasa a VIII-a:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 iunie 2026 – Matematică

– Matematică 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate sunt afișate la începutul lunii iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor sunt publicate câteva zile mai târziu.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul: