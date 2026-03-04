Barometrul Stomatologiei 2026: Jumătate dintre români nu merg la stomatolog și unul din patru are dinți lipsă. Dr. Ionuț Leahu: „România tratează mai ales efectele, nu cauzele”

Barometrul Stomatologiei 2026 a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1002 respondenți, femei și bărbați, cu vârste între 18-65 de ani, din mediul urban și rural/FOTO: Shutterstock

Prevenția rămâne deficitară și în zona stomatologiei. Mai puțin de jumătate dintre români au ajuns la dentist în ultimele 12 luni, arată Barometrul Stomatologiei 2026, un studiu național, inițiat în urmă cu 8 ani, și dezvoltat de Regina Maria Dental Clinics, pentru a analiza starea sănătății orale a românilor și evoluția în timp. Cele mai frecvente probleme de sănătate orală din pricina cărora românii ajung la stomatologic rămân tartrul și cariile. Bugetul anual pe care un om îl alocă serviciilor stomatologice este de puțin peste 2.000 de lei.

Mai bine să previi, decât să tratezi! Foarte adevărat, doar că foarte puțini oameni mai și pun în practică, iar acest lucru se întâmplă și în stomatologie. După 8 ani de măsurători constante, Barometrul Stomatologiei 2026, studiu național axat pe sănătatea dentară a românilor, a evidențiat faptul că, în continuare, românii nu merg la dentist decât dacă îi doare.

Durerea, în stomatologie, apare rar, apare greu, de multe ori, nu apare, atrage atenția dr. Ionuț Leahu, medic stomatolog cu competență în Implantologie Orală și master în Implantologie Orală și Parodontologie, CEO Regina Maria Dental Clinics. „Este o situație cu care noi, medicii stomatologi, ne-am obișnuit”, a subliniat medicul. Problema este că atunci când începe să doară este adesea târziu, iar tratamentele care mai pot fi aplicate sunt cele complexe, a atras atenția acesta. „Acum foarte mulți ani, când vedeam pacienți care mai aveau 3-4 dinți în gură, după ce-i consultam, le puneam radiografia pe perete și vedeam carii, îi întrebam: «dar nu v-a durut nimic?», îmi răspundeau – «nu m-a durut nimic, altfel aș fi venit! Dar nu m-a durut! Dinții s-au măcinat pur și simplu, s-au rupt până când am rămas complet fără dinți». Adică, omul se simțea trădat de proprii-i dinți!”, a completat dr. Leahu.

Dacă ne-am însuși comportamentul preventiv, paradigma îngrijirii dinților s-ar schimba: n-am mai fi nevoiți să ne scoatem dinții irecuperabili pentru a-i înlocui cu implanturi dentare, ci i-am îngriji pe cei naturali pentru a-i păstra cât mai mult timp.

Au crescut urgențele

„Misiunea noastră: să mutăm accentul din zona tratamentului tardiv în zona prevenției”, spune dr. Ionuț Leahu

Prevenția la români este încă un subiect sensibil: doar 55% au ajuns la stomatolog cel puțin o dată în ultimul an, potrivit Barometrului Stomatologiei 2026. Orășenii ajung într-o proporție mai mare – 61%, comparativ cu locuitorii din rural – 48%. Față de acum doi ani, s-a înregistrat și o creștere a vizitelor la dentist din cauza problemelor acute/urgente (24% dintre respondenți în 2026 vs 16% în 2024 și 2025).

„De 13 ani, sunt implicat activ în educarea populației cu privire la importanța sănătății orale. În 2019, am decis că nu este suficient doar să vorbim despre prevenție, ci că trebuie să și măsurăm constant unde ne aflăm. Așa a apărut Barometrul Stomatologiei, pe care îl realizăm de 8 ani. După 8 ani de măsurători consecvente, concluzia este una care mă preocupă: încă nu reușim să facem suficient pentru a schimba în profunzime percepția românilor despre propria lor sănătate. Datele Barometrului Stomatologiei 2026 arată, din nou, un lucru simplu – România tratează mai ales efectele, nu cauzele”, a punctat dr. Leahu.

În continuare, aproape jumătate dintre români nu merg la stomatolog, a mai spus specialistul: „Îngrijorarea mea este că, în toți acești 8 ani, vorbim, în mare parte, despre aceiași oameni care rămân în afara controalelor regulate. Faptul că un sfert dintre respondenți spun că au cel puțin un dinte lipsă ne arată cât de des ajungem în stadii avansate, în care nu mai vorbim despre o simplă plombă, ci despre reabilitare funcțională și estetică, uneori cazuri complexe, cu afecțiuni asociate care necesită tratamente specializate”.

Din 2023, de când m-am alăturat Rețelei Regina Maria, a mai spus dr. Leahu, efortul de educație a crescut substanțial: „Dacă înainte eram aproximativ 200 de medici stomatologi care vorbeam despre prevenție, astăzi suntem peste 3.500 de medici care împărtășim aceeași misiune”.

În urma acestui efort, atât oamenii, cât și medicii au înțeles că sănătatea orală nu este izolată, ci legată de cardiologie, neurologie, precum și de celelalte specialități medicale: „Este un pas important. Conștientizarea crește. Dar următorul pas este schimbarea de comportament. Iar misiunea noastră rămâne aceeași: să mutăm accentul din zona tratamentului tardiv în zona prevenției”.

La rândul ei, dr. Anca Tâu, medic primar de Boli interne și specialist cardiolog la Regina Maria, a adăugat că se vede într-adevăr că tot mai mulți oameni încep să înțeleagă că o gură sănătoasă înseamnă și o inimă sănătoasă și nu numai. „Prin anii 1960-1970, Finlanda era confruntată cu o mortalitate foarte mare prin bolile cardiovasculare – 67% erau bărbați tineri. Au analizat toate cifrele și au făcut programe naționale de prevenție. Programe care s-au adresat educației copiilor la școală, programe de educație alimentară, de exemplu. În plus, a existat o intervenție a statului în ceea ce privește cantitatea de sare care poate fi adăugată în alimente, inclusiv la cele din supermarket, și așa mai departe. Lucrurile acestea au dat rezultate după 10 ani. Pentru că, din păcate, rezultatele nu se pot vedea într-o zi. Așa cum, revenind la stomatologie, nici caria, nici durerea de dinți nu apar dintr-o dată. Dintele nu cade dintr-o dată! Este un proces cronic care evoluează lent, nu doare, și, la un moment dat, te trezești că ți-a căzut dintele. La fel este și cu boala coronariană. Nici ea nu doare până când nu se înfundă artera. Și nu doare pentru că organismul este suficient de deștept și are suficiente resurse încât să compenseze. În momentul în care te doare e clar că lucrurile au evoluat deja. Ce ar trebui să facem: prevenție și nu neapărat urgențe”, a subliniat medicul cardiolog.

Bugetul pentru servicii stomatologice crește în 2026

Principalele motive invocate de cei care nu intenționează să meargă la dentist anul acesta rămân aceleași – în special convingerea că nu au probleme dentare (70%), urmată de limitările financiare (44%). Totuși, experiențele negative anterioare cu medicii stomatologi sunt menționate semnificativ mai frecvent anul acesta ca factor de descurajare (21% raportat în 2026, în creștere de la 10% în 2025).

Bugetul pe care oamenii intenționează să îl aloce serviciilor stomatologice indică o revenire modestă (2.122 lei, la nivel național) comparativ cu scăderea observată în 2025 (2.026 lei, la nivel național vs 2.238 lei în 2024). Revenirea este vizibilă atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Interesul pentru abonamentele medicale care includ servicii stomatologice rămâne stabil, aproximativ o treime dintre consumatori exprimând interes în acest sens. În ceea ce privește abonamentele stomatologice oferite de angajator, 90% dintre angajați nu beneficiază de un astfel de avantaj, însă jumătate dintre aceștia și l-ar dori.

Reputația brandului rămâne un factor-cheie care influențează pacienții în alegerea clinicilor. Recomandările rămân principala sursă de informare despre clinici (o pondere de 78%), chiar înregistrând o creștere față de 2025. La mică distanță, se află canalele digitale, Google (57%), site-urile clinicilor (47%) și platformele de social media (37%).

Implantologia, tot mai prezentă în nevoile de reabilitare dentară

24% dintre români declară că au avut nevoie de implant dentar în ultimele 12 luni, indicator care se menține și în anul curent. Nevoia de implant dentar este relevantă și prin prisma celorlalte tratamente asociate reabilitării: 12% dintre români declară că au avut nevoie de proteză dentară. Procentul vine într-un context în care cele mai frecvente probleme raportate rămân tartrul și cariile/plombele, afecțiuni pentru care, în mod ideal, intervenția timpurie și monitorizarea constantă pot preveni evoluția spre complicații și pierderea dinților.

Faptul că, în același timp, peste o treime dintre respondenți ajung să se confrunte cu durere și sensibilitate dentară susține faptul că mulți pacienți se prezintă la cabinet abia când simptomele devin greu de ignorat, iar planul terapeutic se mută din zona tratamentelor conservative în zona reabilitărilor.

„24% dintre respondenți declară că au cel puțin un dinte lipsă, fapt ce confirmă cât de des ajungem în stadii avansate, în care tratamentul înseamnă reabilitare, nu intervenții simple. În ultimii 10 ani, am ajuns la 50.000 de implanturi inserate. Este o cifră care vorbește despre nevoia semnificativă de reconstrucție. Dar obiectivul nostru este ca, în timp, prevenția să devină regula, iar astfel de intervenții să fie excepția. Idealul nostru este simplu: să fim alături de pacient de la primul dinte și pe tot parcursul vieții”, adaugă dr. Ionuț Leahu.

Legătura dintre sănătatea orală cu starea de sănătate generală

Datele Barometrului arată o creștere a nivelului de conștientizare privind legătura dintre sănătatea orală și starea de sănătate generală și afecțiuni cronice. În 2026, 44% dintre respondenți consideră că există o legătură între problemele dentare și sănătatea inimii (față de 38% în 2025), iar 28% asociază problemele dentare cu riscul de AVC (față de 23% în 2025). Aproximativ 44% sunt conștienți de legătura cu bolile respiratorii (față de 41% în 2025), în timp ce asocierea cu diabetul rămâne la 34%, ca în 2025.

Concluzii Barometrul Stomatologiei 2026

Le prezentarea Barometrului Stomatologiei, au fost prezenți mai mulți specialiști din cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria

Rata de utilizare a serviciilor stomatologice a rămas stabilă în ultimii patru ani, puțin peste jumătate dintre persoane vizitând un dentist cel puțin o dată pe an. Diferența urban-rural persistă, dar s-a redus ușor, ceea ce sugerează o accesibilitate mai bună sau schimbarea atitudinilor în comunitățile rurale.

Depunerile de tartru și cariile rămân principalele probleme dentare raportate de români, urmate de îngălbenirea dinților, durere și sensibilitate dentară, care continuă să fie subestimată.

Numărul vizitelor la dentist cauzate de probleme sau dureri urgente a crescut.

Intențiile de a merge la dentist în următoarele 12 luni rămân constante față de 2025, cu niveluri similare de interes atât în mediul urban, cât și rural.

Principalele nevoi dentare pe care oamenii își propun să le rezolve în acest an rămân aceleași ca în sondajele anterioare: consultații generale, carii, detartraj/curățarea dinților și radiografii. Albirea și procedurile estetice rămân nișate, dar stabile.

Bugetul mediu pe care consumatorii intenționează să-l aloce serviciilor stomatologice și-a revenit parțial, după scăderea din 2025.

În rândul celor care nu intenționează să utilizeze servicii dentare anul viitor, convingerea că „nu au probleme dentare” și limitările financiare rămân principalele bariere. Experiențele negative anterioare cu medicii stomatologi au crescut semnificativ ca motiv pentru neefectuare a vizitei.

Aproximativ o treime dintre consumatori rămân interesați de abonamente medicale care includ servicii stomatologice. Abonamentele stomatologice oferite de angajatori rămân rare, deși dorite.

Reputația brandului rămâne un factor-cheie care influențează pacienții în alegerea clinicilor dentare.

Conștientizarea legăturii dintre sănătatea orală și cea generală s-a îmbunătățit.

În ansamblu, Barometrul Stomatologiei 2026 arată că România rămâne într-un model de îngrijire reactivă, în care prea multe probleme sunt tratate abia când apar simptomele. Creșterea nevoii de reabilitare, inclusiv prin implantologie, confirmă prezentarea tardivă în cabinet și complexitatea tot mai mare a cazurilor.

Barometrul Stomatologiei 2026 a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1002 respondenți, femei și bărbați, cu vârste între 18-65 de ani, din mediul urban și rural, în luna ianuarie. Cercetarea a fost realizată de KANTAR la inițiativa Regina Maria Dental Clinics, iar datele sunt esențiale pentru înțelegerea impactului real asupra sănătății generale a populației. Integrarea Barometrului în cadrul Regina Maria Dental Clinics marchează o nouă etapă de dezvoltare a studiului, prin extinderea cadrului clinic și o abordare medicală integrată.

