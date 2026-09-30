Băsescu anticipează „multe probleme” legate de contabilitatea partidului AUR: „Ar trebui să ne uităm mai atent la baia de bani în care se scaldă Simion”

Traian Băsescu atrage atenţia asupra „băii de bani în care se scaldă” liderul AUR, George Simion, fostul președinte arătând că, în opinia lui, un control financiar la AUR ar arăta nereguli în cheltuirea fondurilor.

Fostul șef de stat mai spune că Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a atins potanţialul electoral maxim şi consideră că formaţiunea condusă de Simion va începe să scadă în sondaje.

„Eu cred că AUR va obţine un scor undeva între 30 şi 35% şi nu exclud posibilitatea să fie chiar sub 30%”, a declarat Traian Băsescu miercuri seară, la B1 Tv, referindu-se la scorul pe care AUR l-ar obţine în eventualitatea organizării de alegeri anticipate, potrivit News.ro.

„AUR şi-a atins limitele”, spune Băsescu

Fostul președinte mai crede că AUR şi-a atins limitele.

„Există şanse să se compromită partidele aşa-zis proeuropene. (…) Există (şi) şansa ca aceste partide să reuşească să demonstreze că pot repara ce au stricat, printr-o guvernare bună. De altfel, nici nu au soluţie să guverneze altfel decât în interesul refacerii echilibrelor macroeonomice, nimeni nu le dă voie să iasă din chingile acestei direcţii. Aşa că eu nu văd un pericol atât de mare că, dacă se lungeşte cu încă doi ani exercitarea mandatului actual, am ajunge la un AUR care creşte. După părerea mea, AUR şi-a atins limitele. (Călin) Georgescu este punctul de unde începe declinul AUR-ului”, a mai declarat fostul șef de stat.

„Petreceri câmpenești” denunțate de fostul șef de stat

El a atras atenţia şi asupra modului în care banii formaţiunii sunt cheltuiţi, dar şi asupra „petrecerilor câmpeneşti” în urma cărora George Simion a adunat sume considerabile.

„Ar trebui să începem să ne uităm mai atent la baia de bani în care se scaldă Simion, baia de petreceri de-astea, câmpeneşti, în care poporul dă bani copilului, poporul dă bani la nuntă, poporul face de toate. Mă tem că s-ar putea să fie multe probleme când se va intra în contabilitatea partidului AUR, mai ales că aflăm că dăruieşte cu multă generozitate unele televiziuni cu toţi banii de la buget. Deci, sunt lucruri care ar putea să evolueze într-un mod neaşteptat”, a mai afirmat fostul președinte.

„Eu cred că momentul arestării lui Georgescu a fost momentul de maximă amplitudine a AUR şi vor începe să scadă, începând să fie cântăriţi la adevărata lor greutate”, a adăugat Traian Băsescu.

Ce arată cel mai nou sondaj

AUR este pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile parlamentare, urmat, în ordine, de PSD, PNL şi USR, conform unui sondaj Avangarde publicat vinerea trecută.

Potrivit Avangarde, sondajul a fost realizat în perioada 12-22 septembrie prin metoda CATI (telefonic), pe 1020 persoane și are o marjă de eroare de plus/minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL este deținut în proporție de 100% de sociologul Marius Pieleanu.

Dintre cei care și-au exprimat o opțiune de vot, 36% au ales AUR, 23% au răspuns PSD, 16% au indicat PNL și 8% au spus USR.

Procentele principalelor partide sunt apropiate de cele din sondajul CURS publicat pe 23 septembrie, unde AUR era creditat cu 34%, PSD cu 25%, PNL cu 18% și USR cu 8%.

Potrivit cercetării realizate de institutul condus de Pieleanu,88% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, doar 8% fiind de părere că merge pe calea bună.

De asemenea, 76% dintre respondenți au spus că premierul interimar a fost un lider „mai degrabă rău” și doar 18% au spus că a fost „mai degrabă bun”.

Întrebați cine este principalul vinovat pentru situația politică actuală, aproape jumătate (49%) au răspuns „toți”.