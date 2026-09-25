Sondaj Avangarde: AUR rămâne lider în opțiunile de vot / Care sunt toate procentele și cine cred românii că este principalul vinovat pentru criza politică

AUR este în continuare lider detașat în opțiunile românilor, cu un procent de 36%, potrivit unui sondaj Avangarde făcut public vineri.

Potrivit Avangarde, sondajul a fost realizat în perioada 12-22 septembrie prin metoda CATI (telefonic), pe 1020 persoane și are o marjă de eroare de plus/minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL este deținut în proporție de 100% de sociologul Marius Pieleanu.

Dintre cei care și-au exprimat o opțiune de vot, 36% au ales AUR, 23% au răspuns PSD, 16% au indicat PNL și 8% au spus USR.

Procentele principalelor partide sunt apropiate de cele din sondajul CURS publicat zilele trecute, unde AUR era creditat cu 34%, PSD cu 25%, PNL cu 18% și USR cu 8%.

Principalul vinovat pentru criză: „toți”

Potrivit cercetării realizate de institutul condus de Pieleanu,88% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, doar 8% fiind de părere că merge pe calea bună.

De asemeneam 76% dintre respondenți au spus că premierul interimar a fost un lider „mai degrabă rău” și doar 18% au spus că a fost „mai degrabă bun”.

La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere, prim-ministrul Ilie Bolojan a făcut vreo reformă în România?”, doar 15% au răspuns „da”, iar 62% au spus „nu”.

Întrebați cine este principalul vinovat pentru situația politică actuală, aproape jumătate (49%) au răspuns „toți”.