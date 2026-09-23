Sondaj CURS: PSD se distanțează considerabil de PNL și se apropie puțin de AUR

AUR conduce detașat în opțiunile de vot ale românilor, arată datele unui sondaj de opinie realizat de CURS în perioada 16-22 septembrie 2026. Față de acum două luni, PSD câștigă teren, în timp ce procentele PNL scad puternic.

Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 16–22 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, partidul condus de George Simion ar obține 34% din voturi, arată datele CURS. Este același scor pe care AUR îl înregistra și în luna iulie, într-un precedent sondaj CURS la nivel național.

Pe locul secund se află PSD, cotat la 25%, în creștere cu două procente față de iulie, iar pe locul 3 se află PNL, partidul premierului interimar Ilie Bolojan, cu 18%.

Practic între cele două partide principale ale fostei coaliții s-ar afla în prezent 7%.

Față de acum două luni, liberalii pierd 3 procente.

USR e în ușoară scădere și el, de la 9% la 8%. Urmează UDMR, cu 5%, ultima formațiune care ar trece pragul parlamentar.

Sondajul CURS a fost realizat în perioada în care președintele Nicușor Dan a făcut o nouă nominalizare pentru funcția de premier, pe liberalul Siegfried Mureșan, dar și în contextul în care PSD și AUR vorbesc tot mai mult de o posibilă guvernare comună.

CURS este o casă de sondare deținută de fostul jurnalist Antena 3, Iosif Buble, care are și site-ul www.știripesurse.ro. Buble este căsătorit cu deputata PSD, Diana Tușa.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, iar de atunci, președintele a desemnat două variante de premieri, pe Eugenn Tomac și pe Adrian Veștea. Primul și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, al doilea nu a strâns majoritatea să treacă de votul senatorilor și deputaților.

Un alt sondaj recent semnala căderea PNL

În urmă cu o săptămână, un alt sondaj, realizat de INSCOP, arată că AUR ar obține 39.7% din voturi, PSD era creditat cu 18,7 la sută, iar PNL cu 16.3%, în scădere cu 4% față de luna mai.