Băsescu: „E cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România”. Cine spune că sunt vinovații

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, la Digi24, a afirmat că România trece prin cea mai mare criză politică după 1989, soluția cea mai la îndemână pentru soluționare ei fiind imposibil de pus în aplicare.

„După părerea mea, este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace, în sensul că nu reușim să avem un guvern și, din păcate, condițiile sunt de așa natură încât este imposibil să formezi un guvern cu o susținere majoritară datorită așa-numitelor linii roșii pe care fiecare a ținut să le traseze”, a afirmat Traian Băsescu.

O soluție nedemocratică

Acesta crede că actuala criză arată limitele Constituției actuale care împiedică varianta care ar putea duce la tranșarea situației.

„Nu există nicio țară civilizată în care, într-o situație de blocaj cum este acum la noi, să nu poți să dizolvi Parlamentul și să faci alegeri anticipate. La noi, din păcate, nu se poate face acest lucru și asta ne blochează pur și simplu”, a spus Băsescu.

În lipsa acestei pârghii, instalarea unui nou guvern va depinde de aranjamente individuale cu parlamentari dispuși să acorde votul în schimbul unor beneficii.

„Dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic: „vino încoace că-ți dau o funcție”, „vino încoace că-ți angajez nevasta”, „pune și tu un vot pentru guvern, că-ți angajez copilul”. Deci, la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegeri anticipate. În orice caz, după părerea mea, guvernul Veștea nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament”, a continuat fostul președinte.

„La AUR sunt câțiva oameni care gândesc bine”

El a estimat că partidele radicale nu au niciun motiv să susțină un guvern condus de Adrian Veștea, mai ales că nici președintele Nicușor Dan nu agreează această variantă.

„Orice am spune, la AUR sunt câțiva oameni care gândesc bine. Nu cred că s-ar complica susținând un guvern care nu-i agreează, în primul rând, și în al doilea rând, un guvern care nu va face performanță. Ăsta e adevărul. Îl putem vedea în viitorul apropiat și viitorul pe termen mediu. Va fi un guvern care va târâi zilele României până ajunge la alegeri”, a adăugat Traian Băsescu.

Acesta susține că demiterea guvernului Bolojan a fost mai mult decât o greșeală, ci de-a dreptul o ticăloșie.

„O ticăloșie care este reproșabilă domnului Grindeanu, pentru că a făcut-o din orgoliu și din disputa cu Bolojan. Iar acum, blocajul în formarea unui guvern este în responsabilitatea lui Bolojan. Deci, acești doi politicieni își împart răspunderea pentru dezastrul care urmează”, a conchis Traian Băsescu.