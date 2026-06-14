Băsescu, după mutarea lui Nicușor Dan: „A procedat corect cu Veștea”. Mesaj dur pentru Bolojan: „Să aibă maturitate”

„Cred că președintele a procedat corect în lipsa unor soluții care să vină de la partide”, a spus fostul președinte Traian Băsescu despre nominalizarea lui Adrian Veștea în funcția de premier.

Fostul șef al statului a declarat, la Digi24, că Nicușor Dan „nu a greșit din punct de vedere constituțional, ci din punct de vedere al relațiilor interumane”, prin faptul că nu a purtat o discuție prealabilă cu Ilie Bolojan înainte de a face anunțul public.

„Putea să îl sune pe Bolojan și să îi spune că îl desemnează pe veștea. Putea să îl informeze, nu să îi ceară părerea”, a spus Băsescu.

După nominalizarea lui Veștea, mai mulți liberali l-au acuzat pe șeful statului că vrea să scindeze PNL-ul. Băsescu a spus că președintele nu a avut această intenție, dar „el e presat de alte obligații. Sunt 45 de zile de când avem guvern și nu a reușit să desemneze un ministru care se treacă.”

„Președintele are ca prioritate să dea țării un guvern”, a mai spus Băsescu, adugând că „PSD nu poate să facă un guvern credibil cu celelalte partide.”

„Dacă liberalii ajută guvernul Veștea, o să treacă. Bolojan trebuie să aibă maturitate, să nu se spargă partidul. Trebuie să facă ce trebuie făcut. Cel mai important lucru e că nu avem guvern”, a mai declarat fostul președinte.

„Înțelegeți că președintele e într-o situație aproape disperată. Ce ați văzut dimineață e limita la care l-au adus partidele”, a mai comentat el.

Întrebat dacă Nicușor Dan riscă suspendarea, Băsescu a răspuns: „La cât de iresponsabili sunt politicienii de astăzi, mă aștept la așa ceva. Nu mă miră că vor iniția suspendarea să nu avem nici premier, nici președinte. E greu să vezi atâta aroganță de la niște neica-nimeni”.