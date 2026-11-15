Băsescu nu crede că instituțiile au informații despre cauza anulării alegerilor, în ciuda raportului promis de Nicușor Dan: „Nu își poate asuma nimeni o minciună”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că problema raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 „nu mai suportă mult să stea nelămurită”, având în vedere că „e cel mai puternic eveniment pe care l-am avut” în România după Revoluția din Decembrie 1989.

Băsescu a spus, duminică seară, la România TV, că președintele „n-are atribuțiuni” în această privință, chiar dacă Nicușor Dan a fost cel care a promis publicarea raportului și a sugerat, în cea mai recentă conferință de presă de la Cotroceni, că momentul a fost întârziat de nevoia de a se concentra pe criza politică.

„Dacă este o problemă care, după părerea mea, e nelămurită și nu mai suportă mult să stea nelămurită, este problema raportului cu alegerile (…). Și eu am crezut că face o astfel de conferință ca să ne dea o explicație. Nu îmi dau seama care e atribuțiunea președintelui în a face un astfel de raport, legat de alegeri”, a declarat Băsescu.

Fostul președinte consideră că „să anulezi alegerile într-un stat democratic este de neimaginat”, cu atât mai mult dacă sunt anulate „fără un temei explicat”.

„E o chestiune care trebuie anchetată. Deci discutăm de anularea alegerilor. De la Revoluție e cel mai puternic eveniment pe care l-am avut”, a adăugat el.

„Dacă aveau informația, o puneau de mult pe masa președintelui”

Întrebat dacă sunt capabile instituțiile actuale să facă un astfel de raport, Traian Băsescu a răspuns: „Dacă aveau informația, o puneau de mult pe masa președintelui”.

Apoi, fostul șef al statului a fost întrebat dacă el crede că instituțiile n-au, de fapt, informații despre „adevărata cauză” a anulării alegerilor.

„Da, eu sunt convins că nu și nu își poate asuma nimeni o minciună, iar din punctul meu de vedere președintele greșește, ținând la dânsul acest subiect. El trebuia, cu toată ședința CSAT, marcată «strict secret» foaie cu foaie și predată procurorului general al României, în vederea unei anchete. Marcată «strict secret», de ce? Pentru ca la anchetă să lucreze procurori care au ORNISS, ca să nu avem discuții”, a conchis Traian Băsescu.

Ce a spus Nicușor Dan despre raport

În conferința de presă din 10 noiembrie, președintele a evitat să dea un calendar concret pentru publicarea raportului, dar a susținut că, acum că s-a încheiat criza politică, subiectul redevine „una din principalele” sale „preocupări”.

„În momentul în care am început criza asta politică, era principala mea preocupare. Din păcate, ne-am schimbat toți focusul și, sau în fine, să vorbesc de mine, criza politică, rezolvarea crizei politice, cu toate consecințele care ar fi putut să decurgă de acolo, inclusiv cele pe care le-am spus în detaliu azi, au fost mult mai importante și am lăsat de-o parte activitatea asta. Probabil că instituțiile cu care lucram în momentul acela la raport au mai făcut progrese între timp, revine una din principalele mele preocupări, dar nu vreau să dau un calendar acum”, a declarat Nicușor Dan, conform transcrierii oferite de Cotroceni.

Fără a-l menționa în mod direct pe Călin Georgescu de această dată, președintele Dan a spus că la momentul alegerilor din 2024 a existat „o neregulă evidentă financiară”, în condițiile în care „un candidat a anunțat zero cheltuieli de campanie și sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite”.

„Doi – pe influența rusă: în urmă cu un an, Procurorul General a prezentat niște fapte. Trei – tabloul general este mult mai amplu, adică în România și în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federația Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa – nu în România, în România câteva – cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste țări și cumva în momentul în care o să avem raportul, îmi doresc ca tot acest tablou general să fie prezentat publicului”, a mai spus Nicușor Dan.