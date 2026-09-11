Băsescu: „Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere”. Care sunt vinovații, potrivit fostului președinte

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, la Digi24, că „la un moment dat”, PSD și AUR vor guverna împreună, atât din cauza electoratului lor comun, cât și din cauza greșelilor făcute de către alți actori politici.

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Comentând cel mai recent sondaj INSCOP privind intenția de vot la alegerile parlamentare, în care AUR este cotat la 39,7%, urmată de PSD – 18,7% și PNL – 17,8%, Traian Băsescu a spus că este „vai de noi” dacă partidele socotite ca „mari” au ajuns la aceste scoruri, iar AUR are șanse mari să ajungă la guvernare.

„AUR și PSD sunt din același trunchi electoral. Cred că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere, cu atât mai mult cu cât liberalii prin Bolojan favorizează acest lucru și nu se lasă mai prejos nici domnul președinte care nu desemnează un premier”, a spus fostul președinte.

El a criticat declarațiile recente ale lui Ilie Bolojan privind o eventuală susținere a PNL pentru un guvern de tehnocrați „adevărați”.

„Mai rămâne să spună că cei care ar putea fi în guvern trebuie să fie examinați de domnia sa. Că nu știi niciodată ce-i place lui Bolojan, ce înțelege el prin specialiști. Probabil să fie de talia dânsului. Păi ar fi un dezastru. Mai bine ca la guvernul Cioloș decât selectați de el. El nu înțelege nimic din economie”, a afirmat Băsescu.

Președintele, „singurul responsabil”

Pe de altă parte, el îl consideră pe președintele Nicușor Dan ca „singurul responsabil” pentru prelungirea crizei politice prin refuzul de a desemna un candidat la funcția de premier, înainte de a avea garanții că guvernul propus de acesta va trece de votul din Parlament.

„Nu există această variantă, ori dacă este, intră la categoria naivități. Niciodată nu știi câte voturi mai sunt până la instalarea unui guvern, mai ales că sunt doi ani până la alegerile legislative. Sunt foarte mulți parlamentari care nu sunt pregătiți să intre în campanie sau care știu că nu vor mai fi puși pe listă”, a spus fostul șef al statului referindu-se la temerile unor parlamentari față de riscul convocării alegerilor anticipate.

Traian Băsescu susține că formarea unei majorități în Parlament ține de candidatul de premier și de partide, președintele neavând vreun drept să întârzie procedurile parlamentare.

„Vrând să controlezi înainte de vot numărul de voturi încalci foarte multe legi: secretul votului, dreptul parlamentarului de a vota cum îi dictează conștiința. Cred că greșește, ar trebui să desemneze urgent un premier. Trebuie să-și facă obligația constituțională”, a spus Băsescu.

Deși nu a exclus varianta alegerilor anticipate, care ar fi un exercițiu democratic care ar putea îndrepta „erorile” de la alegerile din 2024, Băsescu s-a arătat foarte critic în ce privește speculațiile privind o eventuală suspendare a președintelui, în primul rând pentru desemnarea unui premier, fără să se mai ajungă la referendumului de demitere, scenariu invocat de către Victor Ponta.

„Mi se pare o copilărie să te joci de-a președintele. Asta ne mai lipsește să fim de un ridicol total: să batjocorim democrația dincolo de orice limită. Am făcut-o prin anularea alegerilor prezidențiale și acum am mai batjocori încă o dată sistemul democratic din România. Să faci din președinte un hopa Mitică: azi îl suspenzi, mâine îl pui la loc”, a declarat fostul președinte.