Bătaia cu topoare și săbii în stradă, la Craiova, unde a murit un om. Peste 100 de forțe de ordine mobilizate. „Este zonă specială de siguranță publică”

Patru persoane au fost arestate în urma conflictului cu topoare și săbii care a avut loc sâmbătă pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, unde un bărbat a fost ucis. În zonă au fost mobilizate și patrulează permanent aproximativ 100 de polițiști și jandarmi, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan.

„După acest tragic eveniment, în Craiova, respectiv în cartierul Romanești, a fost instituită această zonă specială de siguranță publică. Asta înseamnă în mod concret că forțele Ministerului Afacerilor Interne au fost suplimentate în acea zonă. Vorbim aici despre aproximativ 100 de polițiști și jandarmi care patrulează în zona respectivă, care monitorizează situația și, de asemenea, derulează acțiuni în sistem integrat, acțiuni comune pentru a se asigura că sunt prevenite orice alte fapte de natură penală sau contravențională”, a declarat, la Digi24, purtătorul de cuvânt al Poliției.

La acest moment, sunt arestați preventiv bărbatul suspectat de uciderea victimei și alți trei bărbați, pentru infracțiunile de tulburare a ordinii și liniștii publice și încăierare, a anunțat purtătorul de cuvânt al IGPR.

„Mai sunt alte patru persoane la spital, unde primesc îngrijiri medicale, însă sub paza poliției, iar atunci când medicii decid externarea celor patru persoane, cu siguranță vor fi duse la audieri. Procurorul de caz împreună cu polițiștii vor dispune aceste măsuri preventive și cu privire la aceste patru persoane”, a mai spus Georgian Drăgan.

Un bărbat a murit, iar patru persoane au fost rănite şi au ajuns la spital în urma conflictului care a avut loc în plină stradă la Craiova. Imagini apărute pe rețelele de socializare au arătat un conflict deosebit de violent, cu mai multe mașini oprite pe stradă și mai mulți bărbați care se lovesc cu bâte.

Într-un clip video filmat de un trecător se vede cum un bărbat cu o bâtă în mână se împleticește, cade în față și rămâne nemișcat. De asemenea, este văzut și un alt bărbat de cealaltă parte a străzii, rănit, care încearcă să se târască.