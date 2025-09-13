VIDEO Conflict sângeros pe un bulevard din Craiova: Un bărbat a murit, patru au fost răniți

Un bărbat a murit şi patru persoane au fost rănite şi au ajuns la spital în urma unui conflict care a avut loc, sâmbătă, pe un bulevard din Craiova, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj. Ei au precizat că trei persoane se află în custodia poliţiştilor, potrivit News.ro.

Reprezentanţii IPJ Dolj au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, sâmbătă, pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova are loc un conflict între mai multe persoane.

Imagini apărute pe rețelele de socializare au arătat un conflict deosebit de violent cu mai multe mașini oprite pe stradă și mai mulți bărbați care se lovesc cu bâte.

În clipul video filmat de un trecător se vede cum un bărbat cu o bâtă în mână se împleticește, cade în față și rămâne nemișcat. De asemenea este văzut și un alt bărbat de cealaltă parte a străzii, rănit, care încearcă să meargă în patru labe.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliţişti şi jandarmi, iar unele persoane au reuşit să fugă. La scurt timp, acestea au fost prinse de poliţişti în localitatea Branişte. Potrivit unui reprezentant al Poliției, în afară de bâte, unii dintre cei implicați erau înarmați cu cuțite.

”În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar alte trei persoane se află în custodia poliţiştilor. Având în vedere circumstanţele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale”, au transmis poliţiştii.

În urma conflictului au rămas mașini avariate, bâte, și alte obiecte, iar poliția cercetează locul.