Bătaie generală la un meci de box, în Turcia. Un sportiv, lovit de spectatori după un gest ofensator

Scene de haos și violență au avut loc sâmbătă seară la Ulker Sports Arena din Istanbul, după meciul de box dintre turcul Umut Çamkıran și francezul Mourad Aliev, pentru centura WBC Silver la categoria grea, porivit The Sun.

Francezul Murad Aliev, fost participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, s-a impus în fața turcului Umut Camkiran. La finalul meciului, francezul a facut un gest cu conotaţii sexuale spre public.

Apoi, situația a degenerat și mulți spectatori au trecut de bariere și au intrat în ring.

Unii dintre ei au mers direct spre Aliev și l-au înconjurat. Încăierarea a atras rapid și alți spectatori în ring. Aliev a încasat mai multe lovituri, inclusiv în ceafă, înainte de a avea șansa să fie scos din ring de personalul de securitate.

Imagini video distribuite pe rețelele de socializare au surprins scenele de haos, cu numeroase persoane implicate în altercație și obiecte aruncate dinspre spectatori.

„Vă rugăm liniștiți-vă. Vă rugăm, prieteni. Vă rugăm să vă liniștiți”, a spus crainicul arenei la microfon.

Des images inédites : 😱😱😱 Après le match Mourad Aliev contre Umut Çamkıran qui s’est déroulé à Istanbul, une bagarre a éclaté. https://t.co/86rn7NM83M — Le retour de BOXE Anglaise News (@RetourBoxe) November 7, 2026