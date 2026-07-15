Bătălia din Marea Neagră. Ucrainenii au extins operațiunea „MoLoChKa” pe un coridor-cheie al rușilor

După ce Marea Azov a devenit scena unor lovituri fără precedent, Kievul și-a extins ofensiva prin care țintește calea navigabilă vitală prin care Moscova transportă mărfuri către piețele internațioale.

Miercuri, Rusia și Ucraina și-au intensificat confruntările pentru controlul Mării Negre și al rutelor comerciale cheie, scrie Reuters. Moscova a ucis trei persoane într-un atac asupra orașului portuar ucrainean Odesa, iar forțele de drone ale Kievului au lovit din nou navele rusești.

Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, a declarat că un atac „masiv” al Rusiei cu drone și rachete asupra regiunii sudice a continuat pentru a cincea zi consecutivă, infrastructura civilă, industrială și portuară fiind ținta atacurilor.

Trei persoane au fost ucise și cel puțin alte trei rănite în urma unui atac cu rachete rusești asupra unei clădiri rezidențiale de șapte etaje din Odesa, au declarat autoritățile ucrainene.

În ultimele zile, Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene din Marea Neagră din zona Odesa, care gestionează o mare parte din cerealele și alte mărfuri ale țării și sunt vitale pentru economia sa în timp de război.

Operațiunea „MoLoChKa” s-a mutat în Marea Neagră

În același timp, Ucraina și-a extins campania pentru a perturba logistica forțelor ruse în zonele ocupate de Moscova în sudul Ucrainei și pentru a izola peninsula Crimeea, pe care Rusia a anexat-o în 2014.

Dronele ucrainene au lovit 20 de nave rusești în Marea Neagră peste noapte, a declarat miercuri comandantul forțelor de drone de la Kiev.

„Acum Marea Neagră”, a scris Robert Brovdi, șeful celei mai importante forțe de drone a Ucrainei, Robert „Magyar” Brovdi, pe Telegram, adăugând că 116 nave au fost lovite în Marea Azov în această lună.

⚓️ Magyar’s Admiral Update



Black Sea: Unpacking 2.0

🔥⚓️Operation “MoLoChKa” by the Unmanned Systems Forces



The first 20 tankers in the Black Sea were hunted during the very first night.



The overall naval battle score during the operation from 6 to 15 July reached 136 units of… pic.twitter.com/LqmM06KdlO — 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) July 15, 2026

Aceasta este o nouă etapă a campaniei ucrainene cu drone maritime, scrie The Kyiv Independent, după ce Brovdi a afirmat că operațiunea, denumită „MoLoChKa”, s-a mutat din Marea Azov în Marea Neagră.

Marea Azov este o cale navigabilă vitală care leagă Rusia de Europa de Est, fiind un coridor pentru un sfert din exporturile de grâne ale Rusiei. Strâmtoarea Kerci este singura ieșire maritimă a Mării Azov către Marea Neagră.

Atacurile perturbă transportul maritim în Marea Azov

Atacurile ucrainene au forțat Rusia, cel mai mare exportator mondial de cereale, să restricționeze transportul maritim în Marea Azov, au declarat surse pentru Reuters. Transportul maritim a rămas restricționat marți, au precizat acestea.

Ministerul rus al Apărării a declarat miercuri că forțele Moscovei au continuat peste noapte atacurile asupra porturilor ucrainene despre care a afirmat că gestionau încărcături destinate armatei ucrainene.

Ministerul a precizat că au fost lovite mai multe ținte din porturile Odesa și Chornomorsk, situat în apropiere, precum și patru nave despre care a afirmat că livrau mărfuri pentru forțele ucrainene în porturile Chornomorsk și Dnipro-Buh.

Kiper a declarat marți că două persoane au fost ucise într-un atac cu drone desfășurat seara asupra infrastructurii portuare din regiune. O navă civilă sub pavilionul Insulelor Marshall a fost avariată în urma atacului, a precizat el.

Kernel, cel mai mare exportator de cereale din Ucraina, și-a suspendat operațiunile în portul Cernomorsk în urma atacurilor rusești, în timp ce un alt atac al Moscovei a avariat terminalul de ulei vegetal din regiunea Odesa, a anunțat compania marți seara.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a calificat atacurile asupra navelor din Marea Azov drept „terorism”, în timp ce Ministerul Agriculturii din Rusia a recunoscut că exporturile ar putea fi redirecționate către alte rute.