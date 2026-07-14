Șeful dronelor ucrainene explică ce face pe Marea Azov: „Mulți oameni nu înțeleg ce se întâmplă în această bătălie navală”

Șeful celei mai importante forțe de drone a Ucrainei, Robert „Magyar” Brovdi, a spus că noua campanie de lovituri contra navelor rusești de pe Marea Azov are ca scop paralizarea „flotei fantomă” cu ajutorul căreia Rusia își exportă petrolul.

Într-o postare pe X, șeful Brigăzii 414, „Păsările lui Magyar” a spus că în ultimele 9 zile au fost lovite cu drone 116 nave de pe Marea Azov.

Totalul a ajuns la acest bilanț după ce în noaptea de luni spre marți au fost atacate 5 petroliere, 5 nave de marfă uscată și 1 remorcher.

„Flota fantomă se destramă – și ar trebui să dispară ca specie”, a spus Brovdi, în condițiile în care atacurile ucrainene cu drone devastează flota Rusiei din Marea Azov și închid un coridor „critic”.

Flota de nave-curier încarcă marile petroliere

„Mulți oameni nu înțeleg pe deplin ce se întâmplă în jurul acestei bătălii navale. De unde au apărut toate aceste petroliere? Care este misiunea lor? Și de ce „păsările” Forțelor de Sisteme Fără Pilot le lovesc fără a le scufunda, transformându-le în schimb în nave-fantomă care plutesc la voia valurilor?”, a scris șeful Brigăzii 414, supranumită „Păsările lui Magyar”.

El a explicat că, prin paralizarea flotei de petroliere „curier” mici și medii cu fund plat și capacități de aproximativ 7.000 de tone se blochează o componentă importantă a „flotei fantomă” a Rusiei.

„Astfel, este împiedicat transferul aurului negru al Rusiei de la bazele de transbordare a petrolului din porturile fluviale și de la terminalele de încărcare, prin Canalul Volga–Don și Marea Azov, către petrolierele mari“, a spus militarul ucrainean.

Aceasta pentru că tankerele mari nu pot ajunge la terminalele petroliere sau în porturi din cauza pescajului, așa că sunt nevoite să se încarce în largul Mării Negre de la aceste tankere-curier, fiecare dintre ele preluând încărcătura livrată de 12–15 dintre aceste mici nave.

„Cămilele mării” duc și benzină în Crimeea

„Incendierea acestor „cămile maritime” – împreună cu remorcherele care continuă să le târască după ce au fost lovite – limitează, de asemenea, livrările de benzină, o resursă deja limitată, către Crimeea prin strâmtoarea de adâncime redusă a Mării Azov”, a spus Brovdi.

Astfel, cisternele rutiere și feroviare rămân principala rută de aprovizionare – o opțiune mult mai periculoasă, întrucât ambele se află în raza dronelor ucrainene, a mai explicat el în postarea ce a inclus imagini și cu ultimele lovituri pe Marea Azov.

Noi atacuri cu drone ucrainene asupra navelor din Marea Azov. Sursă video: Telegram / Robert Magyar

Rusia: „Este terorism, pur și simplu”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat marți Ucraina că a atacat nave comerciale în Marea Azov și în Marea Neagră, calificând aceste acțiuni drept acte de terorism.

„Ceea ce face regimul ucrainean depășește chiar și pirateria. Pirații, cel puțin, jefuiesc și păstrează prada pentru ei înșiși”, a declarat Lavrov.

„Dar în acest caz, acest lucru nu aduce beneficii nici lor, nici altcuiva – scopul este pur și simplu de a provoca pagube și de a intimida. Este terorism, pur și simplu”, a continuat șeful diplomației ruse.

Rusia va continua să-și îndeplinească obligațiile privind exporturile de produse alimentare, a mai spus el.