„Bate-te cu Doroftei, dar nu agresa femeile”. Nicușor Dan anunță un raport privind violența domestică și femicidele din România

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va prezenta un raport în ceea ce privește violența împotriva femeilor, pe care a descris-o drept „degradantă”, și acțiunile care trebuie întreprinse de autorități pentru a combate această problemă.

Violența împotriva femeilor este „degradantă”, a spus șeful statului, în ediția difuzată sâmbătă seară a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

„Bate-te cu Doroftei (…), dar nu agresa femeile”, a adăugat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, consilierul de stat pentru relația cu societatea civilă, Diana Punga, este în contact cu fiecare dintre parlamentarele „care se ocupă” de acest subiect.

„O să ieșim împreună cu un raport pe chestiunea asta și să vedem care sunt lucrurile care trebuie îmbunătățite la nivel de poliție, la nivel al sancționării”, a mai spus Nicușor Dan.

El a sugerat că viteza actului de justiție poate da „un semnal” în privința modului în care se raportează statul la astfel de evenimente.

„Trebuie să ne uităm, și aici este una din dureri, și am pomenit de asta și când am vorbit de corupție, cât de repede funcționează procesul penal. Pentru că una este să dai un semnal cum s-a întâmplat, a lovit, Doamne, ferește, a omorât și în șase luni este în pușcărie, și alta e să citești o știre, «știți, vă aduceți aminte de acum 4-5 ani? Iată că respectivul a fost condamnat»”, a mai declarat președintele.