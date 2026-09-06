Bateriile de stocare, afacerea momentului în energie în România. ANRE: Racordați-vă cât mai repede! „Decalajul față de Bulgaria poate fi recuperat rapid”

Bateriile de stocare a energiei și-au dovedit importanța în această vară, când România a produs masiv energie fotovoltaică pe care a exportat-o în timpul zilei, iar seara, în vârf de consum, a apelat la importuri. Aceasta deoarece capacitățile existente de stocare nu au fost suficiente pentru a înmagazina electricitatea generată ziua pentru a fi consumată seara. Această necesitate a creat o piață nouă, unde investițiile cresc exponențial de la o lună la alta.

Din articol puteți afla:

Ce capacitate de stocare are România în prezent

Calcul. Ce înseamnă de fapt capacitatea de stocare actuală a României

Care sunt cele mai mari baterii de stocare din România

Cum a devenit Bulgaria, marele câștigător al crizei energetice din această vară

În ședința de joi a Comitetului de Reglementare a ANRE, din cei aproximativ 811 MW pentru care au fost aprobate autorizații de înființare, peste 80% reprezintă stocare:

~669 MW stocare: 429 MW stand-alone și 240 MW adăugați altor capacități

~89 MW fotovoltaic

~53 MW eolian

„Este o premieră și, mai ales, un semnal despre direcția în care se mișcă sistemul energetic românesc. Cuvântul de ordine devine stocarea”, a scris, pe Facebook, George Niculescu, președintele ANRE.

Tot joi, ANRE a acordat licențe de exploatare pentru aproape 204 MW deja construiți:

99,2 MW eolian

70,1 MW stocare

34,6 MW fotovoltaic

„Acestea sunt cifrele. Acum, ce înseamnă ele. 1. Decalajul față de Bulgaria în materie de baterii poate fi recuperat rapid. Numai astăzi am autorizat aproape 670 MW de stocare. Pipeline-ul începe să se transforme în investiții concrete. 2. Trebuie să accelerăm ultima sută de metri. Avem în continuare proiecte construite care așteaptă certificatele de racordare pentru a putea fi licențiate. Stocul s-a redus în ultima lună, dar nu suficient. Reiau apelul către operatorii de transport și distribuție: proiectele gata construite trebuie să primească mai repede certificatele de racordare”, a mai spus Niculescu.

Ce capacitate de stocare are România în prezent

În prezent, în România există în funcțiune un număr de 54 de proiecte de stocare, cu o putere instalată de 1.161 MW și o capacitate de 2.310 MWh, arată datele Transelectrica, analizate de HotNews.

Este mai mult decât o dublare față de începutul anului, când existau în rețea baterii de 490 de MW, cu o capacitate de stocare de 910 MWh.

Atenție, acestea sunt doar bateriile mari, industriale, nu cele montate de prosumatori, care nu sunt dispecerizabile și nu se văd în statisticile Transelectrica.

În luna februarie a acestui an, Gabriel Andronache, vicepreședintele ANRE, estima că până la finalul anului vor fi instalate capacități de stocare de 2.000 de MW în România.

Ce înseamnă de fapt capacitatea de stocare actuală a României

Capacitatea de stocare pe care o are acum România, de 1.161 MW / 2.310 MWh, înseamnă necesarul de electricitate al Bucureștiului timp de aproape 4 ore, la un consum mediu de 600 de MW al Capitalei, potrivit calculelor HotNews.

Dacă dorim să comparăm cu consumul Bucureștiului la orele de vârf, de peste 1.000 MW, atunci aceste baterii ar acoperi întregul necesar al municipiului pentru 2 ore și 30 de minute. Acesta este doar un exemplu teoretic, pentru că este importantă și amplasarea bateriilor în rețea, adică unde sunt ele instalate pe teritoriul României.

Datele Transelectrica arată și că interesul investitorilor pentru acest tip de business este din ce în ce mai mare. Doar în luna august au fost instalate capacități de aproape 200 de MW putere instalată și 335 MWh capacitate.

Care sunt cele mai mari baterii de stocare din România

Cel mai mare proiect de stocare din România este amplasat la Florești, județul Prahova, și este operat de compania Nova Power & Gas. Are o putere instalată de 200 de MW și o capacitate de stocare de 400 MWh. Practic, la 200 MW, bateria poate livra energia stocată la putere maximă timp de aproximativ două ore. Bateriile de la Florești au fost puse în funcțiune la finalul anului 2025.

Proiectul are 45 de containere cu baterii de câte 4,5 MWh, 30 de puncte de transformare și o stație electrică de 110/33 kV. Nova Power & Gas mai are încă patru proiecte de stocare, cu o capacitate totală de 150 MW.

Al doilea proiect de stocare ca mărime aparține companiei Aukera Project și are o capacitate de 150 MW, fiind amplasat la Gura Ialomiței. Printre companiile care dețin capacități de stocare în România se numără și Monsson, Renovatio, PPC Renewables, EDPR, Teraplast, Energy Capital Group și Hidroelectrica.

Bulgaria, marele câștigător al crizei energetice din această vară datorită bateriilor

Vecinii noștri de la sudul Dunării au fost considerați câștigătorii crizei energetice care a cuprins această regiune a Europei în vara care tocmai s-a încheiat. Aceasta deoarece capacitatea lor mare de stocare a energiei în baterii le-a permis să exporte electricitate în toată regiunea la orele de vârf de consum de seară.

În prezent, Bulgaria are baterii de peste 9 GWh, adică de patru ori mai mult decât România.

Mai mult, o analiză a think-tank-ului Ember arată că Bulgaria a devenit în această vară lider mondial în domeniul stocării energiei în baterii.

Capacitatea de stocare în baterii a crescut într-un ritm deosebit de rapid în Bulgaria, arată raportul, citat de Agerpres. Țara a adăugat aproximativ 3 GWh de capacitate nouă de stocare în 2025, după ce, cu doar un an înainte, nu dispunea practic de nicio astfel de capacitate. Până în mai 2026, capacitatea instalată s-a dublat, la 8,6 GWh.

Potrivit Ember, această creștere a fost susținută de finanțări guvernamentale și de proceduri simplificate de autorizare, fiind preconizată o extindere continuă până în 2030.