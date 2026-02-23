Peste 10.000 de prosumatori își montează baterii de stocare în fiecare lună, conform ANRE

Numărul prosumatorilor continuă să crească în România și a ajuns, la finalul anului trecut, la aproape 300.000. Noutatea este că din ce în ce mai mulți prosumatori își montează baterii de stocare, pentru a consuma în interiorul gospodăriei energia produsă de panouri, a declarat, luni, Gabriel Andronache, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE).

„Ultimele date arată că, la 31 decembrie 2025, numărul prosumatorilor a ajuns la 294.000, cu o capacitate instalată de 3.400 de MW.

Am constatat că încă de anul trecut, prosumatorii au început să-și instaleze capacități de stocare. Fiind foarte mulți, prosumatorii pot crea și foarte multe dezechilibre, dar, din fericire, crește și numărul celor care își instalează baterii de stocare, în jur de 10.000 de prosumatori pe lună își montează capacități de stocare”, a spus Andronache, în cadrul conferinței ZF Power Summit.

ANRE: Jumătate dintre prosumatori vor avea baterii de stocare la finalul acestui an

La finalul anului trecut, din totalul prosumatorilor, 66.000 aveau baterii de stocare, a adăugat el.

„Anul acesta cu siguranță încă cel puțin 70.000 de prosumatori își vor monta baterii. Sperăm ca la finalul acestui an să ajungem spre 180.000 de prosumatori care au și capacitate de stocare, ceea ce înseamnă că jumătate dintre prosumatori vor avea și baterii”, a mai spus oficialul ANRE.

La finalul anului 2025 există capacități de stocare de aproape 600 de MW care pot fi distribuiți la nivelul întregului sistem energetic național, iar, din estimările ANRE, alți 600 de MW sunt în stocare în bateriile prosumatorilor.

„În baza autorizațiilor de înființare pe care le-am emis, ne așteptăm să depășim 2.000 de MW în capacități de stocare dispecerizabile (mari – n.r.) la finalul acestui an”, a completat Andronache.

Licitația pentru noi autorizații de racordare va avea loc în septembrie

În ceea ce privește problema proiectelor aprobate pe hârtie, care blochează sistemul energetic, potrivit premierului Bolojan, Gabriel Andronache a precizat:

„Într-adevăr sunt foarte multe ATR-uri (autorizații de racordare – n.r.) și m-am confruntat cu această problemă de când am ajuns la ANRE (în 2023 – n.r.) și vedeam că nu se implementează nici când eram înainte, la Transelectrica. Din 2024 autorizațiile se dau în baza unei licitații”, a spus el.

Pentru acest an, licitația se va realiza în septembrie.

În urmă cu o săptămână, premierul Ilie Bolojan spunea că există companii serioase care doresc să investească în producția de energie electrică, însă sunt blocate de „investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți”.

Potrivit premierului, acești „băieți deștepți” obțin documentații și avize tehnice de racordare pentru investiții pe care nu intenționează să le facă, ci doar să le vândă.