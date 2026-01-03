Sari direct la conținut
BBC a plătit despăgubiri de zeci de mii de dolari după ce a filmat fără permisiune în casa unei familii atacate de Hamas

12 noiembrie 2025, Regatul Unit: Sediul BBC din centrul Londrei. Directorul general al BBC, Tim Davie, și-a dat demisia duminică din cauza unei editări a discursului lui Donald Trump din 2021. FOTO: Tayfun Salci / Zuma Press / Profimedia

BBC a plătit aproximativ 37.700 de dolari unei familii din Israel care a supraviețuit atacului Hamas din 7 octombrie 2023, după ce o echipă de filmare a intrat fără permisiune în locuința lor distrusă, relatează dpa, citată de Agerpres.

Conform Jewish News, o echipă a BBC a intrat în casa familiei Horenstein din micul sat Netiv HaAsara în zilele de după atac. Echipa a filmat chiar fotografiile personale ale copiilor familiei, în timp ce mulți prieteni și rude nu știau dacă aceștia erau în viață.

Tzeela Horenstein a povestit că teroriștii Hamas au atacat satul Netiv HaAsara dimineața devreme și au aruncat o grenadă către soțul ei, Simon. Familia a supraviețuit doar pentru că ușa casei s-a blocat în momentul în care atacatorii încercau să o spargă cu explozibili.

„Nu doar că teroriștii ne-au atacat acasă și au încercat să ne omoare, dar echipa BBC a intrat din nou, de data aceasta cu o cameră ca armă, fără permisiune sau consimțământ”, a declarat Tzeela.

„A fost o nouă intruziune în viața noastră. Ne-am simțit că tot ce mai era sub controlul nostru ne-a fost luat”, a adăugat femeia.

BBC News și-a cerut scuze în scris și a plătit compensația după ce familia a inițiat proceduri legale în Israel. Un purtător de cuvânt al BBC a spus că „suntem mulțumiți că s-a ajuns la un acord în acest caz”.

În 2025, BBC fusese deja sancționată de Ofcom (Office of Communications, Oficiul pentru Comunicații, autoritatea de reglementare a telecomunicațiilor și mass-media în din Regatul Unit) pentru încălcarea codului de difuzare în documentarul „Gaza: How To Survive A Warzone”, după ce postul nu a dezvăluit legăturile naratorului cu Hamas.

În atacul din 7 octombrie 2023, militanți conduși de Hamas au răpit 251 de persoane și au ucis aproximativ 1.200, majoritatea civili.

