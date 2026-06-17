BBC anunță sute de concedieri cu câteva zile înainte să își lanseze serviciul în România

Un prezentator BBC este acuzat ca a platit un adolescent pentru a-i trimite poze cu caracter pornografic, Foto: James Manning / PA Images / Profimedia

Societatea Britanică de Radiodifuziune a anunțat miercuri că va elimina 550 de locuri de muncă, inclusiv din diviziile de știri și conținut, ca parte a planurilor noului director general Matt Brittin de a economisi 500 de milioane de lire sterline în următorii trei ani, relatează Reuters.

Agenția Reuters notează că BBC poartă o luptă pentru a rămâne relevantă, pe măsură ce telespectatorii, în special publicul mai tânăr, se mută către servicii de streaming și alte platforme digitale.

Consiliul de Administrație al BBC l-a numit în data de 25 martie pe Brittin, un fost director al Google, în funcția de director general. Samir Shah, președintele BBC, afirma la acel moment că este nevoie de o reformă radicală în cadrul organizației finanțate din fonduri publice, iar Brittin a spus că aceasta se confruntă cu un moment de „risc real”.

Reducerile din operațiunile de știri vor include închiderea unor programe cu vechime, comasarea echipelor de producție între emisiuni și o revizuire a rolurilor din fața camerei pentru unii prezentatori veterani.

BBC, care avea aproximativ 21.500 de angajați la ultima raportare din martie anul trecut, a precizat că întregul pachet de schimbări anunțat miercuri va duce la economii de aproximativ 160 de milioane de lire sterline din ținta de 500 de milioane. Alte economii, inclusiv reducerea a circa 700 de locuri de muncă din divizia corporativă, vor fi anunțate în lunile următoare, a mai spus instituția.

Numărul total al locurilor de muncă eliminate va fi de aproximativ 1.800 până la 2.000 în următorii trei ani.

BBC România se lansează săptămâna viitoare

BBC a anunțat pe 25 mai, după numirea noului director general, că va reveni în România cu un serviciu dedicat. Lansarea e programată pentru data de 23 iunie, marțea viitoare.

Serviciul afirmă că va oferi ştiri şi analize despre subiecte considerate esenţiale pentru publicul din România şi Republica Moldova: războaie şi conflicte, politică europeană şi globală, sănătate, tehnologie, schimbări climatice şi costul vieţii, după cum relata Pagina de Media la momentul respectiv.

Noul proiect face parte dintr-o extindere a BBC World Service în Europa Centrală şi de Est şi va funcţiona alături de BBC News Magyarul, serviciul în limba maghiară, care a fost lansat marți, 16 iunie.

Coordonarea editorială pentru BBC News România şi BBC News Magyarul va fi asigurată de Kateryna Khinkulova, care spune că proiectul urmărește să ajungă în special la femei și la publicul tânăr, potrivit HDSatelit.

BBC a mai fost prezentă în România în trecut, dar compania a decis să închidă redacţia sa în limba română în 2008, după 68 de ani de activitate neîntreruptă.

Societatea Britanică de Radiodifuziune operează în peste 50 de țări din întreaga lume.