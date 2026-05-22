BBC revine în România. Compania britanică a anunțat data lansării BBC News România

Sediul central al BBC din Londra Foto: Vuk Valcic / Zuma Press / Profimedia

Site-ul în limba română și conturile de pe rețelele sociale Facebook și Instagram vor fi disponibile începând de marți, 23 iunie, a anunțat BBC într-un comunicat de presă. Ulterior, vor fi lansate și canale YouTube și TikTok.

Serviciul va oferi ştiri şi analize despre subiecte considerate esenţiale pentru publicul din România şi Republica Moldova: războaie şi conflicte, politică europeană şi globală, sănătate, tehnologie, schimbări climatice şi costul vieţii, potrivit Pagina de Media.

Noul proiect face parte din extinderea BBC World Service în Europa Centrală şi de Est şi va funcţiona alături de BBC News Magyarul, serviciul în limba maghiară, care va fi lansat cu o săptămână mai devreme, pe 16 iunie.

BBC precizează că noul site se adresează publicului din România, Republica Moldova şi diasporei.

BBC anunţă şi utilizarea „în mod responsabil” a unor instrumente de traducere bazate pe inteligenţă artificială pentru publicarea conţinutului în limba română. Reprezentanţii companiei precizează însă că materialele vor fi selectate şi verificate editorial de jurnalişti, iar conţinutul asistat de AI va fi etichetat.

„Într-o eră a incertitudinii globale, în care libertatea presei se diminuează şi dezinformarea creşte, furnizarea de ştiri independente şi imparţiale e mai importantă ca oricând”, a declarat Fiona Crack, director interimar global BBC News.

Coordonarea editorială pentru BBC News România şi BBC News Magyarul va fi asigurată de Kateryna Khinkulova.

BBC a plecat din România în 2008

BBC a mai fost prezent în România în trecut, dar compania a decis să închidă redacţia sa în limba română în 2008, după 68 de ani de activitate neîntreruptă.

British Broadcasting Corporation (BBC) este radio-televiziunea publică a Regatului Unit, furnizând servicii de radio, televiziune și internet de peste un secol.

Potrivit Carte Regale care stabilește modul de funcționare, BBC este independent de influența comercială și politică.

BBC News operează în 64 de orașe din 54 de țări.