BBC News România s-a lansat oficial. „Aducem ce este mai bun din jurnalismul BBC”

Site-ul BBC în limba română și conturile de pe rețelele Facebook și Instagram sunt disponibile începând de marți, 23 iunie, urmând să fie lansate și canale YouTube și TikTok. Revenirea BBC în România vine la 18 ani de la închiderea redacției în limba română, în 2008, după 68 de ani de activitate neîntreruptă.

BBC îl are corespondent la Bucureşti pe jurnalistul de război Mircea Barbu, în calitate de producător BBC News, conform Pagina de Media. Conţinutul platformei este coordonat de la Londra de către Katya Khinkulova.

Lansarea BBC News România vine la o săptămână de la lansarea serviciului BBC News în limba maghiară, astfel că BBC publică acum conținut în 45 de limbi.

Fiona Crack, coordonatoarea echipelor BBC pentru Europa Centrală şi de Est, a vorbit, luni seară, la evenimentul de lansare a BBC News România, despre contextul în care vine această lansare – criza politică din România, dar și situația din Marea Britanie, unde premierul Keir Starmer și-a anunțat luni demisia.

„Aducem în România ce este mai bun din jurnalismul BBC”, a spus, la lansare, jurnalistul BBC Joe Tidy.

„Cum au trecut 100 de spitale la pix și hârtie pentru a face față unui atac cibernetic național”

BBC News România a publicat, marți, în ziua lansării o investigaţie realizată de reporterul BBC World Service specializat în securitate cibernetică, Joe Tidy, despre atacul cibernetic asupra a 100 de spitale din România. Investigația arată cum au reuşit autorităţile de sănătate din ţară să oprească extinderea atacului şi ce lecţii poate oferi acest incident altor ţări – „Cum au trecut 100 de spitale la pix și hârtie pentru a face față unui atac cibernetic național”

Forma acestui atac a presupus blocarea sistemelor de operare ale spitalelor, în vederea obținerii unor sume de bani pentru a le reda accesul.

Experta Alina Bîzgă de la Bitdefender a explicat că spitalele sunt ținte frecvente pentru atacatori: „Sunt organizații care au o probabilitate mai mare să plătească răscumpărarea, fiind, de multe ori, vorba de situații de viață și de moarte”.

Un alt motiv pentru care securitatea cibernetică ar trebui să reprezinte o prioritate în România este dat de viteza internetului, care atrage mai multe forme de criminalitate cibernetică, precum fraudarea datelor bancare sau furtul datelor personale, a explicat și jurnalistul Mircea Barbu.

Lansare BBC News România / Foto: HotNews / Alexandra Ifrim

Reprezentanții BBC au anunțat că noul site în limba română va acorda o atenție semnificativă și domeniului cultural, acoperind subiecte din muzică, film, artă, literatură, design și nu numai.

Invitată la eveniment, Ana Rubeli, fondatoarea proiectului „Aici a stat”, a vorbit despre patrimoniul cultural și despre necesitatea unei acoperiri mai consistente a subiectelor culturale în media.

BBC a mai fost prezent în România în trecut, dar compania a decis să închidă redacţia sa în limba română în 2008, după 68 de ani de activitate neîntreruptă.

British Broadcasting Corporation (BBC) este radio-televiziunea publică a Regatului Unit, furnizând servicii de radio, televiziune și internet de peste un secol.

Potrivit Carte Regale care stabilește modul de funcționare, BBC este independent de influența comercială și politică.