Premierul britanic Keir Starmer, la un pas de demisie. Cine este omul favorit să preia șefia guvernului de la Londra

Keir Starmer a refuzat timp de luni de luni de zile să facă un pas în spate și să permită altui laburist să preia șefia partidului și postul de prim-ministru. Surse din guvern și din partid citate de Reuters, BBC și The Guardian spun că premierul a decis în cele din urmă în weekend să își anunțe demisia și un plan de tranziție către un nou lider.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer este așteptat să anunțe luni un calendar pentru plecarea din funcție și predarea ordonată a puterii în mâinile rivalului său laburist Andy Burnham, care în toamnă ar putea astfel deveni cel de-al șaptelea lider al Marii Britanii din ultimul deceniu, scrie Reuters.

Momentul vine la mai puțin de doi ani după ce Starmer a obținut o victorie electorală zdrobitoare, care promitea să pună capăt haosului politic din Marea Britanie – un lucru care nu s-a întâmplat.

Miniștrii din cabinet au spus că Starmer își va anunța intențiile în fața sediului din Downing Street.

Un lucru cert este că mulțumită unei majorități confortabile, laburiștii vor păstra guvernarea, cu noul prim-ministru, chiar dacă opoziția îi va contesta acestuia mandatul.

Vineri, Starmer promitea că va continua să lupte

Nu a fost o decizie simplă, iar Starmer și susținătorii săi au promis până în ultimul moment că vor lupta pentru a rămâne la conducerea partidului și a guvernului.

Surse citate de Reuters au declarat că premierul și-a petrecut weekendul analizând dacă să se retragă sau să participe la o cursă împotriva contestatarilor săi.

În ultimele zile, mai mulți miniștri i-au spus însă în privat lui Starmer că a venit momentul să facă pasul în spate.

Sub presiunea suplimentară a unei ședințe ostile a cabinetului de marți, prim-ministrul și-a petrecut weekendul la reședința de la Chequers, punând la punct un probabil plan de demisie.

Deși alte opțiuni au rămas deschise, scrie The Guardian, Starmer și cercul său restrâns au început să lucreze sâmbătă la schițele unui discurs de demisie.

Scenariu: Starmer va rămâne în funcție până la toamnă

Cel mai probabil scenariu prevede ca acesta să rămână în funcție până în toamnă, permițând unui nou lider să mobilizeze trupele Partidului Laburist la conferința anuală a partidului de la sfârșitul lunii septembrie.

„Din punct de vedere logic, cel mai bun lucru atât pentru Andy (Burnham), cât și pentru Keir ar fi ca acest lucru să se întâmple în septembrie”, a declarat un ministru din cabinet.

„Andy nu are o echipă pregătită să intre la Downing Street și are nevoie de timp pentru a se pregăti. De asemenea, acest lucru i-ar permite lui Keir să-și stabilească un plan de acțiune până la plecarea sa”, a spus oficialul.

„Încoronarea” lui Burnham sau luptă pentru putere?

Este deocamdată neclar totuși dacă Burnham va fi singurul candidat.

Wes Streeting, care a demisionat din funcția de secretar pentru sănătate luna trecută, încercând să-l convingă pe Starmer să facă pasul înapoi, a declarat săptămâna trecută că va candida în orice competiție și că dispune de sprijinul necesar al 81 de deputați pentru a face acest lucru.

Aliații săi au afirmat în weekend că acesta rămâne planul.

Unii deputați spun că ar saluta o competiție care să permită testarea programului lui Burnham.

Există, totuși, și o convingere din ce în ce mai puternică, potrivit presei britanice, că Streeting nu va intra în cursă, pentru că ar pierde aproape sigur votul deputaților laburiști și ar dori astfel să evite perturbarea pregătirilor pentru viitorul guvern.

Presiune de luni de zile

Presiunea la adresa lui Starmer, care se intensificase de luni de zile, a crescut brusc vineri, când Burnham, primarul din Greater Manchester, a câștigat clar un scrutin parlamentar parțial pentru a se întoarce la Westminster.

Burnham a învins un candidat al partidului Reform UK al lui Nigel Farage, care a condus sondajele de opinie naționale de mai bine de un an.

Această victorie a dat speranțe deputaților laburiști că Burnham, un politician de carieră cunoscut pentru abilitățile sale de comunicare, ar putea schimba soarta partidului care și-a pierdut sprijinul public sub conducerea lui Starmer, a cărui popularitate a scăzut la cel mai mic nivel înregistrat vreodată de un lider britanic.

Ce urmează

Însă schimbarea de lider, așteptată de mulți, nu este lipsită de riscuri, scrie Reuters.

Dincolo de afirmația că țara are nevoie de schimbări fundamentale și de reducerea costului vieții, Burnham nu și-a clarificat încă abordarea în ceea ce privește afacerile externe, economia și apărarea.

La fel ca Starmer, s-ar putea să constate că are o marjă de manevră redusă, fiind constrâns de piețele financiare, reticente în privința unor împrumuturi suplimentare, și presat de un electorat nemulțumit, care consideră că țara nu funcționează așa cum ar trebui.

Marea Britanie are deja cele mai ridicate costuri de împrumut din cadrul G7, din cauza datoriei mari și a plăților ridicate de dobânzi, a anilor de creștere economică anemică, a eforturilor sale de a reduce cheltuielile și a necesității de a investi în domenii precum apărarea.

„Socialism favorabil mediului de afaceri”

În vârstă de 56 de ani, acesta dorește să se inspire din lecțiile ascensiunii economice rapide a orașului Manchester pentru a reorienta economia Marii Britanii.

El spune că modelul său economic este un „socialism favorabil mediului de afaceri”.

Viziunea lui Burnham este cea mai clară în ceea ce privește descentralizarea: accelerarea transferului de putere din Londra.

Burnham nu a precizat încă cum ar echilibra impozitele, cheltuielile și împrumuturile. Campania sa s-a concentrat pe încercarea de a-i asigura pe investitori de credibilitatea sa fiscală.

Burnham susține unele dintre politicile de imigrație mai stricte introduse de ministra de interne Shabana Mahmood în ultimele luni, care vizează limitarea atât a migrației legale, cât și a celei ilegale.

În ceea ce privește migrația ilegală, Burnham a declarat că ar lua în considerare măsuri mai dure pentru a descuraja oamenii să traverseze Canalul Mânecii din Franța cu ambarcațiuni mici, susținând în același timp că refugiații au nevoie de rute legale sigure către Marea Britanie.