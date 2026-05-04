BCR lansează o competiție de antreprenoriat pentru tineri în huburile ZBOR. Câștigătorii urcă pe scena FOMO, alături de Mika Häkkinen, Codie Sanchez și Vishen Lakhiani

România se află deja în topul Uniunii Europene în ceea ce privește tinerii antreprenori. Potrivit datelor Eurostat, 10,3% dintre românii cu vârste între 20 și 29 de ani lucrează pe cont propriu, peste media europeană de 7,9%. În acest context, BCR lansează o competiție de antreprenoriat dedicată tinerilor, menită să transforme ideile în proiecte testate în condiții reale.

Competiția se desfășoară în rețeaua națională de huburi ZBOR și vine ca un răspuns la nevoia de a susține spiritul antreprenorial și de a oferi tinerilor alternative la traseul profesional clasic. Miza nu este doar câștigarea unor premii, ci dezvoltarea unei abilități esențiale pentru orice antreprenor: capacitatea de a-ți susține ideea clar și convingător, sub presiune.

Cum funcționează competiția

Înscrierea se face în aplicația ZBOR, iar competiția este structurată în trei etape, cu filtrare progresivă până la pitch-ul susținut pe una dintre scenele FOMO.

Pre-selecție. Câte 15 tineri sunt selectați pentru fiecare dintre cele 10 orașe cu huburi ZBOR — Constanța, Iași, Cluj, Brașov, Ploiești, Târgu Jiu, Baia Mare, Vaslui, Timișoara și Craiova. Pitching local — 14 mai. Cei 15 sunt invitați să-și prezinte ideile în huburile ZBOR, individual sau alături de echipa lor. Juriul din fiecare oraș este format dintr-un reprezentant BCR, un antreprenor local și managerul hubului. Finala națională — 21 mai, București. Câștigătorul din fiecare oraș merge mai departe pe scena FOMO – Festival of Modern Owners, unde prezintă în fața unui juriu specializat și a unei audiențe din ecosistemul antreprenorial.

Competiția include și premii financiare pentru tinerii antreprenori care ajung la FOMO – Festival of Modern Owners:

Locul I: 1.000 de euro

Locul II: 500 de euro

Locul III: 300 de euro

Dincolo de componenta financiară, principalul beneficiu rămâne expunerea și accesul la rețele de antreprenori, investitori și mentori.

FOMO, punctul de întâlnire cu antreprenori globali

Finala competiției are loc în cadrul FOMO – Festival of Modern Owners, eveniment organizat între 20 și 24 mai, la București. Festivalul aduce pe scenă antreprenori și experți internaționali precum Mika Häkkinen, Codie Sanchez sau Vishen Lakhiani.

Pentru tinerii participanți, prezența la FOMO înseamnă mai mult decât o scenă, fiind o oportunitate de validare și networking într-un mediu în care ideile pot fi accelerate sau reformulate în funcție de feedback real.

Organizatorii au anunțat bilete reduse pentru studenți, precum și discounturi pentru cei care plătesc cu carduri George sau BCR:

Acces General: 189 euro (față de 289 euro)

Acces MAX: 559 euro (față de 799 euro)

Biletele sunt disponibile pe www.modernowners.com.

ZBOR și încredere în tinerii din ziua de azi

Competiția este construită în jurul ecosistemului ZBOR, dezvoltat de BCR ca un spațiu de explorat, unde tinerii își pot exprima ideile, pot colabora și pot învăța din interacțiuni directe.

La un an și jumătate de la lansare, ecosistemul ZBOR a ajuns la 120.000 de tineri din întreaga țară, cu peste 5.500 de activități și evenimente create special pentru ei. Huburile funcționează ca o completare a educației formale, punând accent pe competențe aplicate: antreprenoriat, finanțe personale, digital și colaborare.

Ce caută juriul dincolo de „ideea bună”

Unul dintre obiectivele competiției este demontarea unui mit frecvent: că un pitch reușit necesită un plan de business complex. În fazele early-stage, juriile sunt atente la alte criterii.

1. O problemă reală. Un pitch solid pornește de la o nevoie concretă. Nu contează cât de sofisticată este ideea, dacă nu rezolvă o problemă clară pentru un grup bine definit.

2. Relevanța fondatorului. Contează cine vine cu ideea și de ce. Experiența personală sau conexiunea directă cu problema pot face diferența între un concept generic și unul credibil.

3. Un număr clar și bine susținut. Nu este nevoie de proiecții financiare detaliate, ci de un indicator pe care participantul îl poate argumenta: dimensiunea pieței, numărul de potențiali clienți sau pragul de sustenabilitate.

Înscrie-te în competiția de antreprenoriat pentru tine în aplicația ZBOR, care poate fi descărcată din Google Play și AppStore.

FOMO – The Festival Of Modern Owners este un eveniment prezentat de George. Primul banking inteligent, o inovație BCR.

Articol susținut de BCR