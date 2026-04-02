Bebe Fest OCC revine în 2026 cu o premieră națională: primul festival cultural dedicat bebelușilor se unește cu medicina, pentru o viziune completă asupra sănătății celor mici

Opera Comică pentru Copii anunță a noua ediție a Bebe Fest OCC, singurul festival cultural din România dedicat exclusiv copiilor cu vârsta între 0 și 3 ani și familiilor lor. Timp de o lună, curtea OCC se transformă în fiecare weekend într-un univers creat pe măsura celor mai mici vizitatori, cu spectacole senzoriale, precum „Bubu, simfonie în farfurie” și „Bubu la mare”, atracții nelipsite cum sunt Orașul Bebelușilor, Muzeul Unicornilor, Caruselul și Trenulețul, ateliere pentru bebeluși și părinți, dar și conferințe pentru părinți și viitori părinți, susținute de profesioniști din domeniul sănătății. Bebe Fest OCC este locul în care spectacolele, jocul, muzica și explorarea senzorială se întâlnesc, în premieră națională, cu medicina. Intrarea este liberă!

Cultura și medicina, împreună pentru prima oară într-un festival pentru bebeluși

Noutatea absolută a acestei ediții este parteneriatul cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), care aduce la Bebe Fest OCC medici, neonatologi, psihologi, nutriționiști, fiziokinetoterapeuți și moașe din cele mai importante maternități și spitale ale Capitalei – Spitalul Clinic „Filantropia”, Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino”, Spitalul Clinic „Prof. Dr. Panait Sîrbu”, Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Spitalul Clinic „Dr. Victor Gomoiu” și altele.

Aceasta este prima dată în România când un festival cultural pentru copii integrează o componentă medicală structurată, pornind de la convingerea că sănătatea unui bebeluș înseamnă mai mult decât îngrijirea fizică. Medicina are grijă de trupul bebelușului. Cultura hrănește sufletul. Împreună, construiesc un stil de viață cu adevărat sănătos – unul care începe mult mai devreme decât credem.

Școala Părinților la Bebe Fest – prelegeri și workshopuri gratuite

Programul medical se desfășoară în două momente distincte: joi, 24 aprilie, de la 16:00 la 19:00, în Salonul Mozart, cu un workshop dedicat sarcinii, nașterii, alăptării și nutriției, iar în weekendul 25–26 aprilie, la Scena Casa Bubu, cu prelegeri și demonstrații live despre primul ajutor, dezvoltarea prin joc și mișcare, somn, alimentație și sănătatea emoțională a celor mici. Toate activitățile au intrare liberă, cu înscriere prealabilă.

Temele abordate includ:

– Sarcina și nașterea, Dr. George Gheoca, medic specialist Obstetrică-Ginecologie

– Îngrijirea nou-născutului, Dr. Mirela Stocklosa, medic primar Neonatologie

– Alăptarea, Daniela Stan, moașă licențiată și consultant alăptare

– Alimentația în sarcină și la bebeluș, Dr. Andreea Andrița, medic specialist Diabet și Nutriție

– Sănătatea digestivă a copiilor, Dr. Iulia Țîncu, medic primar Pediatrie și Gastroenterologie

– Primul ajutor pentru părinți, Dr. Alin Popa, medic primar Medicină de Urgență

– Medicină generală și stomatologie pentru copii, Dr. Elisa Rusu, Dr. Ligia Dinu, As. Cristina Dascălu, specialiști în Rețeaua de medicină școlară a ASSMB

– Respirația copilului mic, Dr. Sergiu Ceban, medic specialist ORL

– Totul despre ecografia la copil, Dr. Bogdana Căvăloiu, medic primar Radiologie-Imagistică Medicală

– Dezvoltarea neurologică normală la copilul mic, Dr. Maria Marcu, medic rezident Neurologie Pediatrică

– Gestionarea tantrumurilor și somnul copiilor, Dr. Cristina Gianina Anghel, psiholog clinician

– Dezvoltarea prin joc și mișcare, Dr. Maria Roxana Caragea, medic primar Psihiatrie Pediatrică

– Stimulare prin joacă (demonstrații live), Alina Barabaș, fiziokinetoterapeut

Programul complet și înscrieri aici: bit.ly/prelegerisanatatebebefest.

Detalii suplimentare despre evenimentele susținute de ASSMB pot fi solicitate la: promovareasanatatii@assmb.ro.

Un festival gândit pe măsura primelor zâmbete

Dincolo de componenta medicală, Bebe Fest OCC oferă pe parcursul întregii luni spectacole dedicate celor mai mici – „Bubu, simfonie în farfurie” și „Bubu la mare” – și atelierele de Muzică și de Joacă și Emoții, dar și spații de relaxare și confort pentru familii: parcare pentru cărucioare, spațiu de alăptare și odihnă, zonă de servit masa.

În curtea OCC, bebelușii pot explora Orașul Bebelușilor, Camera Oglinzilor, Muzeul Unicornilor și Tunelul cu Panglici, pot urca pe carusel sau în trenuleț, pot descoperi sunetele și instrumentele muzicale la Scena Bebe Artist sau se pot aventura în Bebe Aventura Parc – cu tiroliană, trasee și perete de escaladă pentru cei mai curajoși. De asemenea, tot în curtea OCC, Asociația Moașelor Independente revine la Bebe Fest cu sfaturi practice și suport pentru părinți, viitori părinți și copii.

Atelierele creative din căsuțele festivalului acoperă o multitudine de experiențe: pictură pe pânză, pe tricou sau pe sticlă, slime senzorial, marionete, figurine din clay, aranjamente florale și multe altele – activități gândite atât pentru bebeluși, cât și pentru frații mai mari.

Festivalul include și momente surpriză, precum întâlnirile cu BUBU, cel mai bun prieten al bebelușilor, și o vizită specială a Poliției Capitalei, cu mașini, motociclete și câini de serviciu, cu efect garantat pentru cei fascinați de tot ce se mișcă rapid.

Accesul în curtea OCC este gratuit pe toată durata festivalului. O parte din activități se desfășoară pe bază de Card OCC, disponibil la Magazinul OCC din incinta festivalului.

Program: vineri 16:00–20:00 | sâmbătă–duminică 10:00–20:00

Opera Comică pentru Copii este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei și a Consiliului General al Municipiului București, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii îi apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole de calitate – operă, balet, musical, concerte-lecție, operetă, teatru muzical – cât şi prin diverse proiecte conexe inovatoare precum festivaluri de vară și de iarnă, Atelierele „Micul Artist”, „Magazinul OCC”, Tururile „În Spatele Cortinei”, „Petreceri de ziua de naștere”, „Aventura Parc” sau „Voluntariat”. Mai multe informații pe operacomica.ro.

