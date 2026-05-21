Becali a fost primit singur de Nicușor Dan, după ce a întârziat la consultări. „Am sunat la doamna Delia, la protocol”. Apoi a dezvăluit imediat ce au discutat

La finalul unei discuții separate cu președintele Nicușor Dan despre formarea viitorului Guvern, deputatul neafiliat Gigi Becali a declarat că i-a transmis șefului statului că trebuie să pună piciorul în prag, că țara nu ar trebui să depindă de un singur om, de Ilie Bolojan, și că din „ce a dedus printre rânduri, va fi un prim-ministru independent”.

Gigi Becali a întârziat la consultările la care parlamentarii neafiliați au fost invitați de președintele Nicușor Dan pentru că a mers la Biserică, după cum a explicat chiar el.

„Azi a fost o mica minune, fiind sărbătoare, Înălțarea, dacă reușesc să mă împărtășesc, să scap mai repede (n.red. de la slujbă), mă duc la consultări. Am scăpat la ora 12 și ceva, am sunat la doamna Delia de la protocol (n.red. Delia Dinu, șefa departamentului de protocol de la Cotroceni). A zis «domnule Becali s-au terminat consultările, dar domnul președinte a zis ca dacă vreți să mai veniți…»”, așa a început declarația deputatului.

Becali a zis că l-a pomenit pe președinte „să-i dea Dumnezeu înțelepciune să facă Guvernul, sau la negocieri. Pentru ce am zis, a făcut Domnul mai mult de 100 de ori”.

Despre ce a vorbit Gigi Becali cu președintele

„Am avut mai mult discuții amicale privind președinția. Pentru că am avut președinți, știți cum i-am avut, și acum avem un președinte cu minte liniștită. Acolo unde e omul bun, vine Dumnezeu, pune el mâna. Și va pune mâna Dumnezeu pe mintea lui și va face ce trebuie să facă. O să vedeți, așa cât este de blând, așa cât este de cuminte”, a spus Becali despre conversația cu președintele.

El a declarat, de asemenea, că i-a spus lui Nicușor Dan că trebuie să pună piciorul în prag în discuțiile cu partidele politice:

„Eu i-am spus că nu văd decât PSD-ul, care poate să aibă oameni de guvernare. Că nu au ceilalți. Au și USR-ul, oameni deștepți, dar nu lucrează pentru România. Lucrează pentru alte state, pentru alții, pentru alte interese”.

În plus, patronul FCSB a spus că „a citit printre rânduri” că viitorul premier va fi un independent, un tehnocrat, dar „nu ce vehiculați voi” (n.red – numele posibililor premieri care sunt vehiculate pe surse).

„Merg pe înțelepciunea lui”. Ce părere are despre Ilie Bolojan

Întrebat dacă ar vota un premier independent, Becali a spus că votează „ce nominalizează președintele. Nu poa’ să aibă împăratul interes la președinte, că eu sunt împăratul. Înțelegeți? Dar eu ce nominalizează președintele, votez. Adică merg pe înțelepciunea lui”.

Patronul FCSB a spus că „nu vrea să dea din casă”, dar că președintele i-a transmis că în PNL „există grupări care ar susține un Guvern, și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan”.

„Păi dacă le frică de Bolojan, fă-i să le fie frică de dumneavoastră, nu de Bolojan. Ăsta a fost sfatul meu”, a adăugat Becali.

Nicușor Dan s-a consultat cu toate formațiunile din Parlament

După ce luni au fost convocate la Cotroceni partidele mari din Parlament alături de SOS România și POT, joi au venit în fața președintelui parlamentarii neafiliați și cei care fac parte din grupurile PACE – Întâi România și Uniți pentru România.

Voturile acestor parlamentari poate face diferența între numirea unui Guvern și picarea votului de încredere. Împreună, aceste formațiuni adună 48 de parlamentari.

Consultările de azi vin în contextul în care PSD caută în Parlament voturile necesare pentru un Guvern monocolor, din care să facă parte doar social-democrații, dar care să fie susținut de UDMR, Minoritățile Naționale, micile grupuri parlamentare și de neafiliați.