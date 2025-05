Becali susține impozitarea progresivă și propune o mărire a TVA. Ce spune despre variantele de premier

Deputatul George Becali a declarat că a susținut, miercuri, în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, introducerea impozitului progresiv și mărirea TVA de la 19% la 20%, pentru a crește încasările la buget.

„Eu am spus și de TVA. Domnul președinte a spus că: „Nu măriți TVA. Exclus”. Dar părerea mea e că unde este 19 lei e și 20 de lei. Adică, unde dai un leu într-o 100, nu contează. Ca să câștigăm 1,5 miliarde. Pentru că e vorba de cam 30 de miliarde. (…) Dacă cumperi de 100 de lei și dai 119 lei, contează că mai dai un leu, adică 120? E un leu”, a declarat Becali presei, potrivit Agerpres.

De asemenea, deputatul neafiliat s-a pronunțat în favoarea impozitului progresiv, susținând astfel măsura propusă de PSD.

„Pentru firmele care au o cifră de afaceri de peste 100 de milioane – 25%. Că și așa au jefuit țara destul. Că sunt firmele mari, marile corporații. (…) Nu a vorbit, doar și-a notat anumite lucruri (președintele – n.r.). Asta cu impozitul progresiv și-a notat-o. Eu am spus că PSD are dreptate când vorbește despre impozit progresiv, că nu se poate altfel. Și așa au spus specialiștii. Facem noi acum minuni? De unde scoatem bani?”, a spus Becali.

El a oferit și exemplul personal, adăugând că la un profit anual de 10 milioane de euro ar putea să plătească un impozit de 2 milioane de euro, nu de 1,6 milioane.

„Eu mă dau exemplu pe mine, om de afaceri. Probabil că firmelor și patronilor nu o să le convină ce am spus. Dar eu am spus: hai să tragem noi grosul, noi să suportăm această problemă pe care o are România. Și m-am dat exemplu pe mine: dacă am un profit de 10 milioane de euro într-un an, trebuie să plătesc 16%, cota unică. 16% înseamnă să plătesc 1,6 milioane. Păi mai plătesc încă 400.000 și dau 2 milioane. Că nu mă afectează cu nimic. Voi fi mai puțin bogat cu 400.000”, a menționat Becali.

Variante pentru funcția de premier

Becali a mai precizat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că funcţia de premier ar trebui să revină Partidului Social Democrat, având în vedere că acesta a câştigat alegerile parlamentare.

„Ca să nu fie discuţii şi probleme şi certuri: să dea primul ministru de la partidul care a câştigat alegerile parlamentare. O să fie cineva, probabil, care o să speculeze: „Sistemul l-a pus”. Bine, măi, m-a pus sistemul. Bun, dar că vrem noi sau nu vrem, nu am înghiţit PSD-ul ăsta, dar ei au oameni care pot conduce. Se supără PNL? Sunt mai apropiat de PNL. Dar se supără degeaba. Că ei au oameni care pot să scoată situaţia asta”, a declarat deputatul neafilitat, ales pe lista AUR.

El a menţionat că i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan că o nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcţia de prim-ministru poate fi făcută doar în urma consultărilor cu partidele şi „conform” Constituţiei.

Răspunzând unei întrebări din partea presei, Becali a agreat şi varianta unui premier tehnocrat, „ca să nu fie ceartă” între partide.

L-a îndemnat pe președinte să fie „sever”

De asemenea, deputatul l-a îndemnat pe preşedintele Nicuşor Dan să fie „sever” în cazul în care nu va fi ascultat.

„Eu atâta i-am spus, că e prea bun şi că să aibă grijă – acesta a fost un sfat de înţelepciune, de vârstă, bătrânesc, pentru că eram mai bătrân decât toţi cei de acolo – şi i-am spus „sunteţi un om bun, dar când veţi da directive şi nu se vor întâmpla, să fiţi sever”. I-am dat un sfat părintesc”, a adăugat el.

Becali şi-a explicat absenţa liderului AUR, George Simion, de la consultări, prin faptul că acesta a suferit „o traumă” în urma pierderii alegerilor. Pe de altă parte, el a opinat că Simion îşi va reveni.

21 de parlamentari neafiliaţi au fost prezenţi la consultările maraton de la Palatul Cotroceni.