Explicația lui Gigi Becali pentru absența lui George Simion de la consultările cu Nicușor Dan: „El are o traumă”

Deputatul neafiliat George Becali, ales pe listele AUR, a încercat miercuri seară, la ieșirea de la consultările de la Palatul Cotroceni, să explice refuzul formațiunii conduse de George Simion de a se prezenta la discuțiile organizate de președintele Nicușor Dan.

„Gândește-te la el (George Simion, n.r.). Pune-te în locul lui! El două săptămâni a fost președintele României, 42%. Omul a fost președinte două săptămâni. Visa ce discursuri o să țină, ce să facă, cum o să facă… El, săracul, e și el distrus acuma. Are și el demnitatea lui. Plus de asta… Nu poți să vii la omul care te-a bătut, nu poți. E și onoarea lui aici, nu poate să calce. Bărbăția lui, onoarea lui. Și tu, și oricine era, nu venea. Mai ales că până în ultimul moment nu a recunoscut (victoria lui Nicușor Dan, n.r.), că e ilegitim și acum vii la președintele despre care zici că e ilegitim. Nu poți să vii. (…) Omul dormea două săptămâni președinte, se scula președinte. Și peste noapte s-a trezit că era doar visul de două săptămâni. Tu îți dai seama? Ce afecțiune psihică și mentală are omul ăsta acuma? El are o traumă, dar o să-și revină!”, a afirmat Becali.

„Eu l-am sunat să-i dau un sfat părintesc: băi, Georgică tată, gata, gata cu scandalul, gata cu războiul. Ia-o ușor-ușor. Peste trei ani și jumătate alegeri parlamentare, luptă din nou. Gata cu scandalul, nu merge așa. Pace!”, a mai spus Gigi Becali, după consultările cu Nicușor Dan.

Partidele politice parlamentare s-au prezentat miercuri, pe rând, la Palatul Cotroceni pentru a participa la consultări informale, maraton, cu noul președinte Nicușor Dan. Singurele excepții au fost AUR și SOS, care au boicotat.

Purtătorul de cuvânt al AUR, Dan Tanasă, anunțase marți că reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor nu se vor prezenta la consultările convocate de președintele Nicușor Dan, dacă șeful statului nu își cere scuze public pentru „afirmațiile părtinitoare și profund nedemocratice făcute în timpul campaniei electorale”.

„În numele milioanelor de români care își doresc o schimbare reală, profundă și ireversibilă în viața politică a țării, vă solicităm public să vă cereți scuze pentru afirmațiile părtinitoare și profund nedemocratice făcute în timpul campaniei electorale, în calitatea dumneavoastră de candidat la cea mai înaltă funcție în stat. Ați declarat, fără reținere, că în eventualitatea în care veți ajunge președinte, veți colabora doar cu anumite partide parlamentare, excluzând deliberat formațiuni care au primit încrederea a milioane de cetățeni români. Această poziție nu doar că încalcă spiritul Constituției, care vă obligă la imparțialitate și la reprezentarea întregului popor, dar trădează o viziune periculoasă pentru democrația românească, una în care președintele nu mai este un mediator, ci un instrument al intereselor de partid”, a afirmat Dan Tanasă, într-un comunicat al AUR.

Conform acestuia, în lipsa retragerii afirmațiilor și a unor scuze publice din partea lui Nicușor Dan, orice consultare politică este „lipsită de legitimitate și utilitate”.

„Nu putem gira un simulacru de dialog al cărui scop real este consolidarea unei noi trădări naționale, prin readucerea la guvernare a acelorași partide ale sistemului care, în ultimii 35 de ani, au distrus economia, au îndepărtat milioane de români din țară și au compromis viitorul a generații întregi”, a mai afirmat Tanasă.