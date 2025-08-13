Beijingul susține că armata a „alungat” distrugătorul american USS Higgins în apropierea recifului Scarborough, unde două nave chineze s-au ciocnit

Armata chineză a declarat miercuri că a monitorizat și „alungat” un distrugător american care naviga în apropiere de Scarborough Shoal, o insulă din Marea Chinei de Sud, care face obiectul unei dispute aprinse, informează Reuters.

Prima operațiune militară americană cunoscută din ultimii cel puțin șase ani în apele din zona recifului a avut loc la o zi după ce Filipine a acuzat navele chineze de „manevre periculoase și interferență ilegală” în timpul unei misiuni de aprovizionare în jurul atolului.

Comandamentul sudic al armatei chineze a afirmat într-un comunicat că nava USS Higgins a intrat miercuri în apele teritoriale „fără aprobarea guvernului chinez”.

„Acțiunea SUA a încălcat grav suveranitatea și securitatea Chinei și a subminat grav pacea și stabilitatea în Marea Chinei de Sud”, a adăugat acesta, promițând să mențină „alerta maximă în permanență”.

Comandamentul Indo-Pacific al SUA a refuzat să comenteze, redirecționând întrebările către Flota a 7-a a Marinei SUA, care nu a răspuns imediat. Ambasada SUA la Beijing, capitala Chinei, nu a făcut niciun comentariu până la ora publicării acestei știri.

China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în ciuda pretențiilor teritoriale venite din partea Brunei, Indonezia, Malaezia, Filipine, Taiwan și Vietnam.

Statele Unite desfășoară în mod regulat operațiuni invocând „libertatea de navigație” în Marea Chinei de Sud, contestând ceea ce consideră a fi restricții de trecere impuse de Beijing și de alte părți cu pretenții teritoriale.

Scarborough Shoal a fost o sursă majoră de tensiune în Marea Chinei de Sud, o cale de transport maritim pentru comerțul anual în valoare de peste 3 trilioane de dolari.

Acțiunile navelor chineze în zona de recif din această săptămână au dus și la coliziunea a două dintre acestea, a declarat Manila, prima coliziune de acest gen cunoscută în zonă.

Paza de coastă chineză a declarat că a luat „măsurile necesare” pentru a expulza navele filipineze din apele respective.

În 2016, un tribunal arbitral internațional a decis că revendicările Beijingului, bazate pe hărțile sale istorice, nu au niciun temei în dreptul internațional. China nu recunoaște însă această decizie.