VIDEO Două nave chineze s-au ciocnit în timp ce fugăreau un vas de patrulare filipinez
O navă a marinei chineze și o ambarcațiune tot chineză, dar a gărzii de coastă, s-au ciocnit în timp ce urmăreau un vas de patrulare filipinez în Marea Chinei de Sud, a anunțat luni garda de coastă a arhipelagului filipinez, potrivit France Presse.
Incidentul a avut loc în apropierea recifului disputat Scarborough, în timp ce paza de coastă filipineză escorta nave care distribuiau ajutoare pescarilor din regiune, a declarat comandorul Jay Tarriela, purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă filipineze, într-un comunicat.
Un clip video distribuit de oficiali din Filipine Manila arată o navă a gărzii de coastă chineze și o navă mult mai mare, care se ciocnesc cu zgomot puternic.
Paza de coastă chineză „urmărea cu viteză mare” paza de coastă filipineză, „ceea ce a dus la o coliziune cu nava de război” a marinei chineze, a precizat Tarriela.
Reciful Scarborough, situat la 240 km vest de coastele filipineze și la 900 km sud-est de insula chineză Hainan, face obiectul unui litigiu între cele două țări de când China l-a ocupat în 2012.
Ambasada Chinei la Manila nu a răspuns imediat la solicitările AFP pentru declarații privind incidentul.