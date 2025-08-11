VIDEO Două nave chineze s-au ciocnit în timp ce fugăreau un vas de patrulare filipinez

O navă a marinei chineze și o ambarcațiune tot chineză, dar a gărzii de coastă, s-au ciocnit în timp ce urmăreau un vas de patrulare filipinez în Marea Chinei de Sud, a anunțat luni garda de coastă a arhipelagului filipinez, potrivit France Presse.

Incidentul a avut loc în apropierea recifului disputat Scarborough, în timp ce paza de coastă filipineză escorta nave care distribuiau ajutoare pescarilor din regiune, a declarat comandorul Jay Tarriela, purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă filipineze, într-un comunicat.

Un clip video distribuit de oficiali din Filipine Manila arată o navă a gărzii de coastă chineze și o navă mult mai mare, care se ciocnesc cu zgomot puternic.

While attempting to chase and corner a patrol boat with the Philippine Coast Guard near Bajo de Masinloc in the West Philippine Sea on Monday, a ship with the China Coast Guard (CCG-3104) collided with a Type 052D Destroyer of the Chinese People's Liberation Army Navy (DDG-164).… pic.twitter.com/D1Ph8zkO7W — OSINTdefender (@sentdefender) August 11, 2025

Paza de coastă chineză „urmărea cu viteză mare” paza de coastă filipineză, „ceea ce a dus la o coliziune cu nava de război” a marinei chineze, a precizat Tarriela.

Reciful Scarborough, situat la 240 km vest de coastele filipineze și la 900 km sud-est de insula chineză Hainan, face obiectul unui litigiu între cele două țări de când China l-a ocupat în 2012.

Ambasada Chinei la Manila nu a răspuns imediat la solicitările AFP pentru declarații privind incidentul.