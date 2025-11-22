Belarusul a grațiat 31 de ucraineni și îi va preda Kievului / Regimul Lukașenko nu a făcut acest gest degeaba

Belarusul, aliat al Rusiei, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni, a transmis sâmbătă televiziunea de stat, anunțul venind după un acord între președintele Alexander Lukashenko și omologul său american Donald Trump, potrivit France Presse.

Trump a încurajat Belarusul să elibereze prizonierii politici în cadrul contactelor sale cu Lukașenko, acuzat că își conduce țara ca un dictator de trei decenii, reprimând mass-media liberă și opoziția politică.

În schimb, Washingtonul a ridicat parțial sancțiunile împotriva companiei aeriene belaruse Belavia, permițându-i să întrețină și să cumpere piese pentru flota sa, care include avioane Boeing.

„Președintele a grațiat 31 de cetățeni ucraineni care au comis infracțiuni penale pe teritoriul țării noastre”, a declarat la televiziunea de stat purtătoarea de cuvânt a lui Lukașenko, Natalia Eismont.

Grațierea, care a fost solicitată de Ucraina, este rezultatul „acordurilor încheiate între președintele american Donald Trump și președintele belarus Alexander Lukașenko”, a adăugat ea.

Această măsură vizează „crearea condițiilor pentru soluționarea conflictului armat în statul vecin”, a adăugat ea.

Ucrainenii, ale căror nume nu au fost precizate, sunt „în prezent în curs de predare autorităților ucrainene”, a subliniat ea.

Belarusul acuză de obicei persoanele care se opun sau critică guvernul de „extremism”, aplicându-le pedepse grele cu închisoarea. Nu este clar la acest moment dacă ucrainenii eliberați erau acuzați de această infracțiune.

La începutul toamnei, Lukașenko, care încearcă să-și îmbunătățească imaginea în străinătate în contextul în care țara este supusă unor sancțiuni masive din partea Occidentului, a eliberat zeci de prizonieri politici, printre care disidenți, jurnaliști și personalități religioase. Potrivit ONG-urilor de apărare a drepturilor omului, în închisorile din Belarus se află încă peste 1.000 de prizonieri politici.