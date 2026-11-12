Belgia bănuiește implicarea Iranului în atacurile cibernetice asupra supermarketurilor. Parchetul federal investighează

Belgia investighează posibila implicare a unor grupuri care au legătură cu Iranul în recentele atacuri cibernetice asupra sistemelor de refrigerare din mai multe supermarketuri din ţară, similare celor înregistrate în octombrie în Franţa, pe care Parisul le atribuie Gardienilor Revoluţiei din Iran.

Ministrul belgian de interne Bernard Quintin a afirmat joi că serviciile de securitate ale țării au indicii care sugerează o posibilă legătură iraniană şi că Parchetul federal le investighează, transmit agențiile EFE și Agerpres.

„Şi în Belgia serviciile de securitate semnalează indicii ce sugerează posibile legături cu actori iranieni cunoscuţi. Parchetul federal examinează mai atent aceste indicii”, a declarat Quintin pentru agenţia de presă Belga.

La începutul lunii noiembrie, mai multe supermarketuri şi magazine din Belgia au suferit atacuri cibernetice ce le-au afectat sistemele de refrigerare şi au obligat numeroase unităţi să arunce alimente în valoare de zeci de mii de euro.

Ministrul a afirmat că Belgia ia aceste incidente „foarte în serios” şi a cerut Ministerului Apărării să studieze posibilitatea de a folosi capacităţile sale de apărare cibernetică pentru a neutraliza ameninţarea.

Quintin a pledat şi pentru ca Ministerul de Externe să sprijine iniţiativa franceză de a impune sancţiuni europene Teheranului.

„Iranul a atacat Franţa şi, posibil, de asemenea Belgia. Nu putem sta cu mâinile în sân”, a afirmat ministrul, care a cerut să se susţină „fără ambiguitate” sancţiuni împotriva ţărilor responsabile de atacuri cibernetice.

Franţa a atribuit în această săptămână Gardienilor Revoluţiei atacurile din 11 şi 12 octombrie împotriva a aproximativ 700 de facilităţi de distribuţie, ceea ce a provocat defecţiuni, incendii şi pierderi de mărfuri.

Ministrul francez de externe Jean-Noe Barrot a anunţat marţi că Parisul lucrează cu partenerii săi europeni pentru a impune sancţiuni celor responsabili, care ar putea include interdicţii de intrare în Uniunea Europeană şi îngheţarea activelor financiare.

Iranul a respins categoric acuzaţiile franceze, pe care le-a calificat drept „nefondate” şi „parţiale”, în timp ce şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a avertizat că UE ar putea adopta un răspuns „ferm” dacă se confirmă responsabilitatea Iranului.

Contre chiar în guvernul federal belgian: „O eventuală atribuire oficială unui actor străin ţine de MAE”

După declaraţiile ministrului de interne din Belgia, şeful diplomaţiei belgiene, Maxime Prevot, a trimis un comunicat agenţiei de presă Belga care a exclus atribuirea incidentelor unor actori legaţi de Iran şi a subliniat că colegul său din guvern a exagerat.

„Schimburile continuă între serviciile competente la nivel federal, dar elementele de care dispunem în prezent nu permit o atribuire oficială”, a spus Prevot.

Ministrul a subliniat că ancheta continuă sub coordonarea Parchetului federal, aspect confirmat de această instituţie într-un comunicat în care se precizează că tratează cercetările cu „prioritate absolută”.

„Din respect pentru independenţa justiţiei şi pentru separaţia puterilor, nu putem comenta conţinutul lor şi nici anticipa concluziile”, a subliniat ministrul belgian de externe, care i-a amintit titularului afacerilor interne din acelaşi guvern că diplomaţia este cea responsabilă de gestionarea unei eventuale atribuiri.

„Este util să reamintim că o eventuală atribuire oficială unui actor străin ţine de Ministerul Afacerilor Externe, pe baza informaţiilor colectate de serviciile competente şi a unei consultări la nivel federal. Aceasta este, de fapt, procedura pe care Belgia a urmat-o deja în trecut”, a subliniat el.